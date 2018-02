Schweiz

Wetter

Autofahrer aufgepasst: Heute kann es glatt werden



Autofahrer aufgepasst: Heute kann es glatt werden

Letzte Nacht war es wieder eisig: In Illanz wurden -11,6 Grad gemessen, in Meiringen -9,2 Grad. Doch damit ist es nun vorbei. Von Westen her dringt eine Warmfront in die Schweiz.

In den Morgenstunden ist laut Meteonews vermehrt mit Schneefall zu rechnen. Gegen Mittag klettern die Temperaturen nach oben, die Schneefallgrenze steigt auf 1500 bis 1800 Meter an. Im Mittelland wird der Schnee in Regen übergehen.

In der Kombination mit den noch kalten Böden kann das gefährlich werden. Die Meteorologen warnen vor Schneeglätte und gefrierendem Regen.

Auch der TCS hat für bestimmte Strecken Warnungen herausgegeben: So zum Beispiel auf der A1 zwischen der Verzweigung Wiggertal und Birrfeld sowie zwischen Rothrist und Wangen an der Aare. Die Situation auf den Strassen sollte sich am späteren Nachmittag entspannen.

#A1 - Bern - Zürich - zwischen Verzw. Wiggertal und Verzw. Birrfeld in beiden ->en Behinderung zu erwarten, Schneeglätte — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) 15. Februar 2018

Update folgt ...

(nfr)

Das könnte dich auch interessieren: Getarnt als App – so will dir Facebook «Spyware» aufs Handy drücken Mit diesen 17 Tipps schonst du die Umwelt 17 Fakten, die du über Alkohol, Cannabis und andere Süchte wissen musst Nach 400 Kilometer Odyssee: Zürcher Sanitäter retten ausgebüxten Schäferhund Schütze tötete 17 Menschen in Florida Feuz holt Bronze in der Abfahrt 400 Millionen für den letzten Rentner – die Swissair-PK schwimmt im Geld Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo