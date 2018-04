Atomkraftwerk-Stilllegung kostet über eine Milliarde Franken mehr

Diese Karte zeigt, in welchen Ländern du besser kein E-Auto kaufst (der Umwelt zuliebe!)

Wer ein Elektroauto fährt, schadet der Umwelt weniger als in einem Benziner oder Diesel-Fahrzeug. In der Tat haben E-Autos keinen Auspuff und blasen keine Abgase in die Luft. Und sie geben auch kein CO2 an die Umwelt ab. Kohlendioxid ist ein Treibhausgas, das wesentlich zur Klimaerwärmung beiträgt.

Der emissionsfreie Betrieb der E-Autos ist aber nicht das ganze Bild: Bei der Herstellung der Fahrzeuge – und besonders der Batterien – fallen nicht zu vernachlässigende Mengen des …