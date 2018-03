Eishockey Liveticker der 2. Playoff-Viertelfinal-Runde der National League

Pettersson rettet den ZSC ++ Hiller hext Biel zum Re-Break ++ Lugano und Bern legen nach

In den Playoff-Viertelfinals schaffen Biel und die ZSC Lions den 1:1-Ausgleich in ihrer Serie, Bern und Lugano können nach dem Heimsieg vom Samstag auch auswärts gewinnen und in der Platzierungsrunde landet Lausanne einen wichtigen Sieg gegen Ambri.

» Hier gibt's den Liveticker zum Nachlesen.

Die ZSC Lions sind in den Playoffs angekommen. Nach einem spektakulären und dramatischem Spiel setzten sich die Zürcher gegen den EV Zug mit 5:4 durch. Damit glichen sie die Viertelfinal-Serie zum 1:1 aus. Fredrik Pettersson erzielte in der 59. Minute das Siegtor. Der Schwede beendete eine Zuger Aufholjagd. Der EVZ hatte zuvor im Schlussdrittel einen 1:4-Rückstand gegen zu passiv gewordene Lions wettgemacht.

Das Momentum wechselte mit Beginn des …