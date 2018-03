Coole Chemie macht Papier aus Elefantenkot und langsam schmelzende Glace

Jetzt knöpft sich Trump Mueller vor – sogar bei Republikanern läuten die Alarmglocken

Feuert Trump bald den Sonderermittler in der Russland-Affäre? Die Twitter-Tiraden zwischen dem Präsidenten und den US-Behörden sind am Wochenende weiter eskaliert. «Trump wird seinen Platz im Abfallkübel der Geschichte einnehmen», prophezeit derweil der Ex-CIA-Boss.

Am Sonntag hat der US-Präsident erstmals gegen Robert Mueller direkt ausgeteilt. Mit scharfen Worten hat er die Unabhängigkeit der Untersuchung des Sonderermittlers in der Russlandaffäre in Frage gestellt. «Glaubt irgendjemand, dass das fair ist? Und ausserdem, es gibt KEINE ABSPRACHEN», schrieb Trump. Das ist bemerkenswert. Bislang schreckte Trump davor zurück, Mueller direkt zu attackieren.

Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Trump den Sonderermittler bald feuert. Führende …