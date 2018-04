Zürcher Stadtpolizisten laufen bald mit Bodycams rum

Raser-Unfall mit drei Verletzten bei der Zürcher Hardbrücke – alle Beteiligten verhaftet

Ein schwerer Autounfall hat sich am Freitagmittag bei der Zürcher Hardbrücke ereignet. Es hat drei Verletzte gegeben haben, wie Polizeisprecher Marco Cortesi vor Ort zu watson sagte. Am Unfall sind zwei Fahrzeuge beteiligt, die mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs waren. Aufgrund der ersten Erkenntnisse zum Unfallhergang entschied der Staatsanwalt, dass sämtliche fünf Beteiligten vorübergehend festgenommen werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei Zürich.

Gemäss …