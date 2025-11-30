Nebel
Abstimmungen 2025
Appenzell

Abstimmung Kanton Appenzell-Ausserrhoden: Die Resultate zur Verfassung

Kantonale Abstimmungen: Kanton Appenzell-Ausserrhoden
Der Kanton Appenzell Ausserrhoden entscheidet über das Ausländerstimmrecht in Form einer Revision der Kantonsverfassung.Bild: keystone/watson

Ausländerstimmrecht: Die Resultate aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Appenzell-Ausserrhoden abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden dazu.
30.11.2025, 07:00

Kanton Appenzell-Ausserrhoden: Totalrevision der Kantonsverfassung

Darum geht es: In Appenzell Ausserrhoden wurde eine neue kantonale Verfassung erarbeitet. Dieser neue Verfassungstext gibt dem Kanton neue Ziele im Umweltschutz, soll Whistleblower besser schützen und die Amtsdauer von Richterinnen und Richtern auf 8 Jahre verlängern. Unsicher war sich die Kommission beim Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Deshalb werden zwei Varianten zur Abstimmung vorgelegt. Die erste Variante beinhaltet dieses nicht.

Ein Mann stimmt ab an der Urne, am Sonntag, 28. Februar 2016, in Appenzell. Die Schweiz stimmt heute ueber vier eidgenoessische Vorlagen ab. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Zurzeit dürfen Ausländer im Kanton Appenzell Ausserrhoden nicht abstimmen.Bild: KEYSTONE

Gegenvorschlag: Der Gegenvorschlag beinhaltet, dass Ausländer, die seit über 10 Jahren im Kanton Appenzell Ausserrhoden leben, im Kanton abstimmen und wählen dürfen.

Stichfrage: Falls die Initiative und der Gegenvorschlag der Regierung angenommen werden, muss bei der Stichfrage erneut gesagt werden, welchen Weg man besser findet.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Initiative:

Totalrevision der Kantonsverfassung: Vorlage A (ohne kantonales Ausländerstimmrecht)

Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag:

Totalrevision der Kantonsverfassung: Vorlage B (mit kantonalem Ausländerstimmrecht)

Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage:

Totalrevision der Kantonsverfassung: Stichfrage

Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative

Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Darum geht es bei der Abstimmung um den Service Citoyen

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft

Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier:

Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative
