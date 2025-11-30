Ausländerstimmrecht: Die Resultate aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden live
Kanton Appenzell-Ausserrhoden: Totalrevision der Kantonsverfassung
Darum geht es: In Appenzell Ausserrhoden wurde eine neue kantonale Verfassung erarbeitet. Dieser neue Verfassungstext gibt dem Kanton neue Ziele im Umweltschutz, soll Whistleblower besser schützen und die Amtsdauer von Richterinnen und Richtern auf 8 Jahre verlängern. Unsicher war sich die Kommission beim Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Deshalb werden zwei Varianten zur Abstimmung vorgelegt. Die erste Variante beinhaltet dieses nicht.
Gegenvorschlag: Der Gegenvorschlag beinhaltet, dass Ausländer, die seit über 10 Jahren im Kanton Appenzell Ausserrhoden leben, im Kanton abstimmen und wählen dürfen.
Stichfrage: Falls die Initiative und der Gegenvorschlag der Regierung angenommen werden, muss bei der Stichfrage erneut gesagt werden, welchen Weg man besser findet.
Die Resultate:

Initiative:
Totalrevision der Kantonsverfassung: Vorlage A (ohne kantonales Ausländerstimmrecht)

Gegenvorschlag:
Totalrevision der Kantonsverfassung: Vorlage B (mit kantonalem Ausländerstimmrecht)

Stichfrage:
Totalrevision der Kantonsverfassung: Stichfrage

Nationale Vorlagen
Service-Citoyen-Initiative

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:
Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)
Initiative für eine Zukunft

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: