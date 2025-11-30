Brücken-Verlegung und Sozialleistungen: Die Resultate aus dem Kanton Basel-Landschaft live
Kanton Baselland: Teilrevision des Ergänzungsleistungs-gesetzes
Darum geht es: AHV- und IV-Beziehenden sollen stärker auf das eigene Vermögen zurückgreifen müssen, um über die Runden zu kommen. Dafür wird der jährliche Vermögensverzehr auf 20 Prozent angehoben werden. Dies soll den Gemeinden und dem Kanton finanzielle Entlastung bringen.
Die Resultate:
Teilrevision des Ergänzungsleistungsgesetzes
Kanton Baselland: Verlegung der Naubrücke
Darum geht es: Um dem aktuellen Hochwasserschutzprojekt mehr Raum zu geben, soll die Naubrücke verlegt werden.
Die Resultate:
Laufen, Verlegung der Naubrücke
Kanton Baselland: Nachwahl Regierungsrat
Darum geht es: Am 26. Oktober fand im Kanton Baselland eine Neuwahl des Regierungsrates statt. Drei Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt: Sabine Bucher, Markus Eigenmann, Caroline Mall. Keiner von ihnen erhielt die absolute Mehrheit.
Deswegen finden nun Neuwahlen statt. Zur Wahl stehen nun noch Sabine Bucher und Markus Eigenmann. Derjenige, der mehr Stimmen erhält, wird zum Regierungsrat gewählt.
(nib)
Nationale Vorlagen
Service-Citoyen-Initiative
Service-citoyen-Initiative
Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:
Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)
Initiative für eine Zukunft
Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: