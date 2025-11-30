Abgestimmt wird in Baselland über die Verlegung der Naubrücke und eine IV-Ergänzungsleistung. Bild: keystone/watson

Brücken-Verlegung und Sozialleistungen: Die Resultate aus dem Kanton Basel-Landschaft live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Baselland abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Baselbiet.

Kanton Baselland: Teilrevision des Ergänzungsleistungs-gesetzes

Aktuell liegt der Vermögensverzehr bei jährlich 10 Prozent. Bild: www.imago-images.de

Darum geht es: AHV- und IV-Beziehenden sollen stärker auf das eigene Vermögen zurückgreifen müssen, um über die Runden zu kommen. Dafür wird der jährliche Vermögensverzehr auf 20 Prozent angehoben werden. Dies soll den Gemeinden und dem Kanton finanzielle Entlastung bringen.

Kanton Baselland: Verlegung der Naubrücke

So soll die künftige Verlegung der Naubrücke aussehen. Bild: baselland.ch

Darum geht es: Um dem aktuellen Hochwasserschutzprojekt mehr Raum zu geben, soll die Naubrücke verlegt werden.

Kanton Baselland: Nachwahl Regierungsrat

Darum geht es: Am 26. Oktober fand im Kanton Baselland eine Neuwahl des Regierungsrates statt. Drei Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt: Sabine Bucher, Markus Eigenmann, Caroline Mall. Keiner von ihnen erhielt die absolute Mehrheit.

Deswegen finden nun Neuwahlen statt. Zur Wahl stehen nun noch Sabine Bucher und Markus Eigenmann. Derjenige, der mehr Stimmen erhält, wird zum Regierungsrat gewählt.

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: