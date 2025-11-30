23 Franken pro Stunde: Die Resultate zur Mindestlohn-Abstimmung in Fribourg live
Kanton Fribourg: Initiative «Für einen Mindestlohn»
Darum geht es: Die Initiative fordert, einen Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde für alle Personen einzuführen.
Die Resultate:
Kantonale Gesetzesinitiative «Für einen Mindestlohn»
Ausgezählt: 0/122 | Stand: Noch keine Resultate
Nationale Vorlagen
Service-Citoyen-Initiative
Service-citoyen-Initiative
Ausgezählt: 0/122 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:
Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)
Initiative für eine Zukunft
Ausgezählt: 0/122 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: