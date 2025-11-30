Der Kanton Fribourg stimmt über einen fixen Mindestlohn ab. Bild: keystone/watson

23 Franken pro Stunde: Die Resultate zur Mindestlohn-Abstimmung in Fribourg live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Fribourg abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Fribourg dazu.

Kanton Fribourg: Initiative «Für einen Mindestlohn»

Der Mindestlohn soll für alle im Kanton Fribourg Angestellten gelten. Bild: Shutterstock

Darum geht es: Die Initiative fordert, einen Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde für alle Personen einzuführen.

Die Resultate:

Kantonale Gesetzesinitiative «Für einen Mindestlohn» Ausgezählt: 0/122 | Stand: Noch keine Resultate

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative Ausgezählt: 0/122 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft Ausgezählt: 0/122 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: