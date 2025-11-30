Nebel
Abstimmungen 2025
Fribourg

Abstimmung zu Mindestlohn im Kanton Fribourg: Die Resultate live

Abstimmungen in der Schweiz am 22. September 2024: Die Resultate aus dem Kanton Fribourg.
Der Kanton Fribourg stimmt über einen fixen Mindestlohn ab.Bild: keystone/watson

23 Franken pro Stunde: Die Resultate zur Mindestlohn-Abstimmung in Fribourg live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Fribourg abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Fribourg dazu.
30.11.2025, 07:00

Kanton Fribourg: Initiative «Für einen Mindestlohn»

Mindestlohn, Arbeit, Lohnschutz, Lohnarbeit, minimum wage, money, arbeit,
Der Mindestlohn soll für alle im Kanton Fribourg Angestellten gelten.Bild: Shutterstock

Darum geht es: Die Initiative fordert, einen Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde für alle Personen einzuführen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Kantonale Gesetzesinitiative «Für einen Mindestlohn»

Ausgezählt: 0/122 | Stand: Noch keine Resultate

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative

Ausgezählt: 0/122 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Darum geht es bei der Abstimmung um den Service Citoyen

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft

Ausgezählt: 0/122 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier:

Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative
Das will die Service-citoyen-Initiative
Video: watson
