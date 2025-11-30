In Genf wird über die Finanzierung der Zahnpflege abgestimmt. Bild: keystone/watson

Geld für den Zahnarzt: Die Resultate der Abstimmung im Kanton Genf live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Genf abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Genf dazu.

Mehr «Abstimmungen 2025»

Kanton Genf: Bezahlbare Zahnpflege

Bereits 2019 wurde eine ähnliche Initiative vom Stimvolk abgelehnt. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Die Initiative fordert eine jährliche Auszahlung von 300 Franken für Zahnpflege für Personen, die Anspruch auf Prämienverbilligung haben.

Gegenvorschlag: Der Gegenvorschlag würde die Zahnpflege im Gesetz verankern und gezielte finanzielle Unterstützung ermöglichen.

Stichfrage: Falls die Initiative und der Gegenvorschlag der Regierung angenommen werden, muss bei der Stichfrage erneut gesagt werden, welchen Weg man besser findet.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Initiative:

IN 193 « Pour des soins dentaires accessibles à toute la population » Ausgezählt: 0/46 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag:

Contreprojet à l'IN 193 pour des soins dentaires accessibles Ausgezählt: 0/46 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage:

Question subsidiaire : IN 193 ou contreprojet? Ausgezählt: 0/46 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative Ausgezählt: 0/46 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft Ausgezählt: 0/46 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: