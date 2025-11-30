Geld für den Zahnarzt: Die Resultate der Abstimmung im Kanton Genf live
Kanton Genf: Bezahlbare Zahnpflege
Darum geht es: Die Initiative fordert eine jährliche Auszahlung von 300 Franken für Zahnpflege für Personen, die Anspruch auf Prämienverbilligung haben.
Gegenvorschlag: Der Gegenvorschlag würde die Zahnpflege im Gesetz verankern und gezielte finanzielle Unterstützung ermöglichen.
Stichfrage: Falls die Initiative und der Gegenvorschlag der Regierung angenommen werden, muss bei der Stichfrage erneut gesagt werden, welchen Weg man besser findet.
Die Resultate:
Initiative:
IN 193 « Pour des soins dentaires accessibles à toute la population »
Ausgezählt: 0/46 | Stand: Noch keine Resultate
Gegenvorschlag:
Contreprojet à l'IN 193 pour des soins dentaires accessibles
Ausgezählt: 0/46 | Stand: Noch keine Resultate
Stichfrage:
Question subsidiaire : IN 193 ou contreprojet?
Ausgezählt: 0/46 | Stand: Noch keine Resultate
Nationale Vorlagen
Service-Citoyen-Initiative
Service-citoyen-Initiative
Ausgezählt: 0/46 | Stand: Noch keine Resultate
Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten.
Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)
Initiative für eine Zukunft
Ausgezählt: 0/46 | Stand: Noch keine Resultate
Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden.