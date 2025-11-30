Der Kanton Luzern stimmt über die Finanzierung der Kinderbetreuung von Kindern im Vorschulalter ab. Bild: keystone/watson

Die Resultate zum Tauziehen um die Kosten der Kinderbetreuung im Kanton Luzern live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Luzern abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Luzern dazu.

Mehr «Abstimmungen 2025»

Kanton Luzern: «Bezahlbare Kitas für alle»

Durch die Initiative sollen auch fairere Arbeitsbedingungen für die Betreuer geschaffen werden. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Heute ist die Betreuung von Kindern im Vorschulalter von den Gemeinden geregelt. Die Volksinitiative fordert, dass neu eine Regelung auf Kantonsebene eingeführt wird. Diese sieht vor, dass Eltern maximal 30 Prozent der Betreuungskosten bezahlen müssen, der Rest soll durch Bund und Kanton übernommen werden.

Gegenvorschlag: Der Gegenvorschlag kommt vom Kantonsrat. Er fordert, dass sich Kanton und Gemeinde die Kosten und Aufgaben der ergänzenden Kinderbetreuung teilen sollen, in Form von Betreuungsgutscheinen. Davon sollen gezielt Eltern mit tiefen und mittleren Einkommen profitieren.

Stichfrage: Falls die Volksinitiative und der Gegenvorschlag der Regierung angenommen werden, muss bei der Stichfrage erneut gesagt werden, welchen Weg man besser findet.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Initiative:

Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle» Ausgezählt: 0/79 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag:

Gegenentwurf zur Volksinitiative "Bezahlbare Kitas für alle" Ausgezählt: 0/79 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage:

Stichfrage Ausgezählt: 0/79 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative Ausgezählt: 0/80 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft Ausgezählt: 0/80 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: