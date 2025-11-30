Nebel
DE | FR
burger
Abstimmungen 2025
Luzern

Abstimmung Kanton Luzern: Darüber wird am 30. November 2025 abgestimmt

Abstimmungen am 9. Februar 2025 in der Schweiz: Alle Resultate aus dem Kanton Luzern.
Der Kanton Luzern stimmt über die Finanzierung der Kinderbetreuung von Kindern im Vorschulalter ab.Bild: keystone/watson

Die Resultate zum Tauziehen um die Kosten der Kinderbetreuung im Kanton Luzern live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Luzern abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Luzern dazu.
30.11.2025, 07:00

Kanton Luzern: «Bezahlbare Kitas für alle»

Kleinkinder sitzen gemeinsam mit Betreuungspersonal der Kita 6a der Stiftung GFZ im Kreis singen und machen Spiele, aufgenommen am 9. Juli 2020 in Zuerich. Die Kita 6a der Stiftung GFZ wird in Zusamme ...
Durch die Initiative sollen auch fairere Arbeitsbedingungen für die Betreuer geschaffen werden.Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Heute ist die Betreuung von Kindern im Vorschulalter von den Gemeinden geregelt. Die Volksinitiative fordert, dass neu eine Regelung auf Kantonsebene eingeführt wird. Diese sieht vor, dass Eltern maximal 30 Prozent der Betreuungskosten bezahlen müssen, der Rest soll durch Bund und Kanton übernommen werden.

Gegenvorschlag: Der Gegenvorschlag kommt vom Kantonsrat. Er fordert, dass sich Kanton und Gemeinde die Kosten und Aufgaben der ergänzenden Kinderbetreuung teilen sollen, in Form von Betreuungsgutscheinen. Davon sollen gezielt Eltern mit tiefen und mittleren Einkommen profitieren.

Stichfrage: Falls die Volksinitiative und der Gegenvorschlag der Regierung angenommen werden, muss bei der Stichfrage erneut gesagt werden, welchen Weg man besser findet.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Initiative:

Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle»

Ausgezählt: 0/79 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag:

Gegenentwurf zur Volksinitiative "Bezahlbare Kitas für alle"

Ausgezählt: 0/79 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage:

Stichfrage

Ausgezählt: 0/79 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative

Ausgezählt: 0/80 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Darum geht es bei der Abstimmung um den Service Citoyen

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft

Ausgezählt: 0/80 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier:

Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 18
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das will die Service-citoyen-Initiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.