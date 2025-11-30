Der Kanton Nidwalden stimmt Ende Jahr nur noch über eine Vorlage ab. Bild: keystone/watson

Die Resultate zur Abstimmung über die Mandate von Politikern im Kanton Nidwalden live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Nidwalden abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Nidwalden dazu.

Mehr «Abstimmungen 2025»

Kanton Nidwalden:

Volksinitiative «Ja zur Unabhängigkeit – Verwaltungsratsmandate regeln»

Durch die Initiative sollen Interessenkonflikte vermieden werden. Bild: keystone

Darum geht es: Die Volksinitiative verlangt, dass Regierungsratsmitglieder Nebenbeschäftigungen in einem wirtschaftlichen Unternehmen nur ausüben dürfen, wenn dies im Interesse des Kantons Nidwalden ist.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Volksinitiative «Ja zur Unabhängigkeit – Verwaltungsratsmandate regeln» Ausgezählt: 0/11 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative Ausgezählt: 0/11 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft Ausgezählt: 0/11 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: