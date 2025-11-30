Nebel
DE | FR
burger
Abstimmungen 2025
Obwalden

Abstimmung Kanton Obwalden: Darüber wird am 30. November 2025 abgestimmt

Abstimmungen 2024: Die Resultate aus dem Kanton Obwalden.
Der Kanton Obwalden stimmt über zwei Nachträge und ein neues Gesetz ab.Bild: keystone/watson

Spitalgesetz und Co.: Die Resultate der Abstimmungen im Kanton Obwalden live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Obwalden abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Obwalden dazu.
30.11.2025, 07:00

Kanton Obwalden: Spitalgesetz

An alternative civilian service member works at the hospital Sursee, pictured on November 4, 2009 in Sursee in the canton of Lucerne, Switzerland. (KEYSTONE/Peter Schneider) Ein Zivildienstleistender ...
Durch die Annahme würde das Spital Obwalden in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft umgewandelt.Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Durch das Spitalgesetz wird eine rechtliche Grundlage geschaffen, um eine Verbundlösung zwischen dem Spital des Kantons Obwalden und dem Luzerner Kantonsspital zu schaffen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Spitalgesetz

Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Obwalden: Nachtrag Krankenversicherungsgesetz

Une illustration pour la hausse des primes d&#039;assurance-maladie, montre le communique de la Confederation qui annonce une augmentation des primes pour l&#039;annee 2025 le jeudi 26 septembre 2024 ...
Die Krankenkassenprämien würden durch die Annahme des Nachtrags verbilligt. Bild: keystone

Darum geht es: Der Nachtrag zur Prämienverbilligung verlangt, dass Einwohner des Kantons Obwalden künftig einen Selbstbehalt von minimal 9 und maximal 12 Prozent des Einkommens anrechnen können.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz

Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Obwalden: Nachtrag Bildungsgesetz

KEYPIX - Kinder der ersten Klasse am ersten Schultag in der Schule Chruezaecher in Regensdorf, aufgenommen am Montag, 18. August 2025 in Regensdorf. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Der Nachtrag würde den Schulen ermöglichen, sich zu festigen.Bild: keystone

Darum geht es: Das Bildungsgesetz im Kanton Obwalden soll durch einen Nachtrag modernisiert werden. So sollen Gemeinden frühe Sprachförderungen anbieten können und für Lehrerinnen und Lehrer werden bessere Arbeitshilfen wie zum Beispiel ein Medienzentrum geschaffen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Nachtrag zum Bildungsgesetz

Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative

Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Darum geht es bei der Abstimmung um den Service Citoyen

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft

Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier:

Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 18
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das will die Service-citoyen-Initiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.