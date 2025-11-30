Spitalgesetz und Co.: Die Resultate der Abstimmungen im Kanton Obwalden live
Kanton Obwalden: Spitalgesetz
Darum geht es: Durch das Spitalgesetz wird eine rechtliche Grundlage geschaffen, um eine Verbundlösung zwischen dem Spital des Kantons Obwalden und dem Luzerner Kantonsspital zu schaffen.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Spitalgesetz
Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate
Kanton Obwalden: Nachtrag Krankenversicherungsgesetz
Darum geht es: Der Nachtrag zur Prämienverbilligung verlangt, dass Einwohner des Kantons Obwalden künftig einen Selbstbehalt von minimal 9 und maximal 12 Prozent des Einkommens anrechnen können.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz
Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate
Kanton Obwalden: Nachtrag Bildungsgesetz
Darum geht es: Das Bildungsgesetz im Kanton Obwalden soll durch einen Nachtrag modernisiert werden. So sollen Gemeinden frühe Sprachförderungen anbieten können und für Lehrerinnen und Lehrer werden bessere Arbeitshilfen wie zum Beispiel ein Medienzentrum geschaffen.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Nachtrag zum Bildungsgesetz
Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate
(nib)
Nationale Vorlagen
Service-Citoyen-Initiative
Service-citoyen-Initiative
Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:
Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)
Initiative für eine Zukunft
Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: