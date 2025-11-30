Der Kanton Obwalden stimmt über zwei Nachträge und ein neues Gesetz ab. Bild: keystone/watson

Spitalgesetz und Co.: Die Resultate der Abstimmungen im Kanton Obwalden live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Obwalden abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Obwalden dazu.

Kanton Obwalden: Spitalgesetz

Durch die Annahme würde das Spital Obwalden in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft umgewandelt. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Durch das Spitalgesetz wird eine rechtliche Grundlage geschaffen, um eine Verbundlösung zwischen dem Spital des Kantons Obwalden und dem Luzerner Kantonsspital zu schaffen.

Spitalgesetz Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Obwalden: Nachtrag Krankenversicherungsgesetz

Die Krankenkassenprämien würden durch die Annahme des Nachtrags verbilligt. Bild: keystone

Darum geht es: Der Nachtrag zur Prämienverbilligung verlangt, dass Einwohner des Kantons Obwalden künftig einen Selbstbehalt von minimal 9 und maximal 12 Prozent des Einkommens anrechnen können.

Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Obwalden: Nachtrag Bildungsgesetz

Der Nachtrag würde den Schulen ermöglichen, sich zu festigen. Bild: keystone

Darum geht es: Das Bildungsgesetz im Kanton Obwalden soll durch einen Nachtrag modernisiert werden. So sollen Gemeinden frühe Sprachförderungen anbieten können und für Lehrerinnen und Lehrer werden bessere Arbeitshilfen wie zum Beispiel ein Medienzentrum geschaffen.

Nachtrag zum Bildungsgesetz Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft Ausgezählt: 0/7 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: