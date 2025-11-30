Der Kanton Solothurn stimmt über insgesamt drei verschiedene Vorlagen ab. Bild: keystone/watson

Lotto-Initiative im Kanton Solothurn angenommen – knappes Resultat bei Gewinnsteuer

Der Kanton Solothurn legt das Betreiben von Lotterien künftig nur noch in die Hände von Vereinen. Damit werden kommerzielle Anbieter ausgeschlossen. Einen Fotofinish gab es bei der Kürzung des STAF-Ausgleichs.

Mehr «Abstimmungen 2025»

Kanton Solothurn: Bewilligungsausschluss für professionelle Lottoanbieter

Kommerzielle Lottoanbieter sollen durch die Annahme kein Anspruch mehr auf Lotto-Kontingente haben. Bild: sda

Darum geht es: Diese Gesetzesrevision will, dass nur noch Solothurner Vereine Kleinlotterien durchführen dürfen. Kommerzielle Anbieter werden damit ausgeschlossen. Die Lotto-Initiative wurde klar angenommen, somit dürfen nur noch Vereine Lotto-Spiele anbieten und durchführen.

Die Resultate:

Teilrevision Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG); Bewilligungsausschluss für professionelle Lottoanbieter Ausgezählt: 105/106 | Stand: Zwischenresultat 67,6% Ja 32,4% Nein

Kanton Solothurn: Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3

Darum geht es: Der Kanton Solothurn will die Liegenschaften an der Bielstrasse 3 in Solothurn kaufen. Dadurch soll langfristige Plansicherheit und Mieterlösungen sichergestellt werden. Der Kauf der Liegenschaft wurde ebenfalls angenommen.

Die Resultate:

Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3, Solothurn Ausgezählt: 105/106 | Stand: Zwischenresultat 68,1% Ja 31,9% Nein

Kanton Solothurn: Kürzung des STAF-Ausgleich 2026/27

Mit der Annahme der Umsetzung sollen die Steueranfälle der Einwohnergemeinden gesenkt werden. (Symbolbild) Bild: noyb

Darum geht es: Mit der Annahme der Umsetzungs-Massnahme sollen die Gewinnsteuersätze von juristischen Personen auf rund 15 Prozent gesenkt werden.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Umsetzung der Massnahme Gde_VWD_05 «Kürzung des STAF-Ausgleichs in den Jahren 2026/2027» des Massnahmenplans 2024; Teilrevision des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG) Ausgezählt: 105/106 | Stand: Zwischenresultat 47,7% Ja 52,3% Nein

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative Ausgezählt: 105/106 | Stand: Schlussresultat 15,7% Ja 84,3% Nein

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft Ausgezählt: 105/106 | Stand: Schlussresultat 17,4% Ja 82,6% Nein

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: