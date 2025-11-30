Lottoanbieter und Immobilienkauf: Die Resultate aus dem Kanton Solothurn live
Kanton Solothurn: Bewilligungsausschluss für professionelle Lottoanbieter
Darum geht es: Diese Gesetzesrevision will, dass nur noch Solothurner Vereine Kleinlotterien durchführen dürfen. Kommerzielle Anbieter werden damit ausgeschlossen.
Die Resultate:
Teilrevision Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG); Bewilligungsausschluss für professionelle Lottoanbieter
Kanton Solothurn: Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3
Darum geht es: Der Kanton Solothurn will die Liegenschaften an der Bielstrasse 3 in Solothurn kaufen. Dadurch soll langfristige Plansicherheit und Mieterlösungen sichergestellt werden.
Die Resultate:
Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3, Solothurn
Kanton Solothurn: Kürzung des STAF-Ausgleich 2026/27
Darum geht es: Mit der Annahme der Umsetzungs-Massnahme sollen die Gewinnsteuersätze von juristischen Personen auf rund 15 Prozent gesenkt werden.
Die Resultate:
Umsetzung der Massnahme Gde_VWD_05 «Kürzung des STAF-Ausgleichs in den Jahren 2026/2027» des Massnahmenplans 2024; Teilrevision des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG)
Nationale Vorlagen
Service-Citoyen-Initiative
Service-citoyen-Initiative
Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:
Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)
Initiative für eine Zukunft
Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: