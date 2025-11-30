Nebel
DE | FR
burger
Abstimmungen 2025
Solothurn

Abstimmung im Kanton Solothurn: Die Resultate vom Sonntag live

Abstimmungen am 9. Februar 2025 in der Schweiz: Alle Resultate aus dem Kanton Solothurn.
Der Kanton Solothurn stimmt über insgesamt drei verschiedene Vorlagen ab. Bild: keystone/watson

Lottoanbieter und Immobilienkauf: Die Resultate aus dem Kanton Solothurn live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Solothurn abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Solothurn dazu.
30.11.2025, 07:00

Kanton Solothurn: Bewilligungsausschluss für professionelle Lottoanbieter

In Muri BE gelang einem bernischen Lottospieler ein Volltreffer - doch gemeldet hat er sich bei Swisslos nie. Jetzt ist die Million verfallen.
Kommerzielle Lottoanbieter sollen durch die Annahme kein Anspruch mehr auf Lotto-Kontingente haben.Bild: sda

Darum geht es: Diese Gesetzesrevision will, dass nur noch Solothurner Vereine Kleinlotterien durchführen dürfen. Kommerzielle Anbieter werden damit ausgeschlossen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Teilrevision Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG); Bewilligungsausschluss für professionelle Lottoanbieter

Ausgezählt: 0/106 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Solothurn: Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3

Darum geht es: Der Kanton Solothurn will die Liegenschaften an der Bielstrasse 3 in Solothurn kaufen. Dadurch soll langfristige Plansicherheit und Mieterlösungen sichergestellt werden.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3, Solothurn

Ausgezählt: 0/106 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Solothurn: Kürzung des STAF-Ausgleich 2026/27

Die europäische Non-Profit-Organisation Noyb setzt sich für den Datenschutz ein. Mitgründer ist der österreichische Jurist und Facebook-Schreck Max Schrems.
Mit der Annahme der Umsetzung sollen die Steueranfälle der Einwohnergemeinden gesenkt werden. (Symbolbild)Bild: noyb

Darum geht es: Mit der Annahme der Umsetzungs-Massnahme sollen die Gewinnsteuersätze von juristischen Personen auf rund 15 Prozent gesenkt werden.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Umsetzung der Massnahme Gde_VWD_05 «Kürzung des STAF-Ausgleichs in den Jahren 2026/2027» des Massnahmenplans 2024; Teilrevision des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG)

Ausgezählt: 0/106 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative

Ausgezählt: 0/106 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Darum geht es bei der Abstimmung um den Service Citoyen

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft

Ausgezählt: 0/106 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier:

Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 18
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das will die Service-citoyen-Initiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.