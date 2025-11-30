Der Kanton Solothurn stimmt über insgesamt drei verschiedene Vorlagen ab. Bild: keystone/watson

Lottoanbieter und Immobilienkauf: Die Resultate aus dem Kanton Solothurn live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Solothurn abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Solothurn dazu.

Kanton Solothurn: Bewilligungsausschluss für professionelle Lottoanbieter

Kommerzielle Lottoanbieter sollen durch die Annahme kein Anspruch mehr auf Lotto-Kontingente haben. Bild: sda

Darum geht es: Diese Gesetzesrevision will, dass nur noch Solothurner Vereine Kleinlotterien durchführen dürfen. Kommerzielle Anbieter werden damit ausgeschlossen.

Die Resultate:

Teilrevision Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG); Bewilligungsausschluss für professionelle Lottoanbieter Ausgezählt: 0/106 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Solothurn: Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3

Darum geht es: Der Kanton Solothurn will die Liegenschaften an der Bielstrasse 3 in Solothurn kaufen. Dadurch soll langfristige Plansicherheit und Mieterlösungen sichergestellt werden.

Die Resultate:

Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3, Solothurn Ausgezählt: 0/106 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Solothurn: Kürzung des STAF-Ausgleich 2026/27

Mit der Annahme der Umsetzung sollen die Steueranfälle der Einwohnergemeinden gesenkt werden. (Symbolbild) Bild: noyb

Darum geht es: Mit der Annahme der Umsetzungs-Massnahme sollen die Gewinnsteuersätze von juristischen Personen auf rund 15 Prozent gesenkt werden.

Die Resultate:

Umsetzung der Massnahme Gde_VWD_05 «Kürzung des STAF-Ausgleichs in den Jahren 2026/2027» des Massnahmenplans 2024; Teilrevision des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG) Ausgezählt: 0/106 | Stand: Noch keine Resultate

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative Ausgezählt: 0/106 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft Ausgezählt: 0/106 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: