Kita-Gesetz und Bahnhofs-Ausbau: So hat der Kanton Solothurn abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Solothurn abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Solothurn dazu.

Kanton Solothurn: Familienergänzende Kinderbetreuung

Änderung des Sozialgesetzes (SG); familienergänzende Kinderbetreuung Ausgezählt: 106/106 | Stand: Schlussresultat 35,5% Ja 64,5% Nein Gemeinde

Solothurner Eltern erhalten keine Betreuungsgutscheine: Die Stimmberechtigten haben sich am Sonntag klar gegen eine kantonsweite Regelung der familienergänzenden Kinderbetreuung ausgesprochen. Auch einen von zwei Baukrediten lehnten sie ab.

Die Solothurner Stimmberechtigten lehnten das im Abstimmungskampf heftig umstrittene Kita-Gesetz mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 64,5 Prozent ab: 59'534 Personen legten ein Nein in die Urne, 32'753 ein Ja. Die Stimmbeteiligung lag bei 50,8 Prozent, wie der Kanton auf seiner Website mitteilte.

Gegen das Kita-Gesetz kämpften SVP, FDP und EVP. Sie kritisierten den «Zwang für alle Gemeinden», der die Gemeindeautonomie missachte. Sie sprachen zudem vom Aufbau einer teuren, unnötigen Kita-Bürokratie, die kaum Verbesserungen bringe. «Die Vorlage führt zu Steuererhöhungen und neuen Staatsverschuldungen.»

Im Abstimmungskampf hatte auch die Staatskanzlei interveniert. Sie korrigierte öffentlich «wesentliche Fehlinformationen in der SVP-Kampagne» über die zu erwartenden Kosten. Die SVP kritisierte dies umgehend als «unzulässige Staatspropaganda».



Kanton Solothurn: Lebensraumaufwertung der Dünnern

Lebensraum Dünnern Oensingen bis Olten – Hochwasserschutz und Aufwertung / Bewilligung eines Verpflichtungskredites (Gesamtvorhaben) Ausgezählt: 106/106 | Stand: Schlussresultat 53,6% Ja 46,4% Nein Gemeinde

Die Solothurnerinnen und Solothurnern sprachen sich für ein ein 200-Millionen-Franken-Kredit aus, um den Hochwasserschutz entlang der Dünnern auszubauen und den Fluss zwischen Oensingen und Olten ökologisch aufzuwerten.

48'569 Stimmberechtigte sprachen sich für das auf zwanzig Jahre angelegte Projekt aus, 42'000 dagegen. Der Ja-Stimmen-Anteil betrug 53,6 Prozent.

Kanton Solothurn: Entwicklung Bahnhof Solothurn Süd

Solothurn, Finanzierungsbeteiligung des Kantons Solothurn am Agglomerationsprojekt «Entwicklung Bahnhof Solothurn Süd»; Bewilligung eines Verpflichtungskredites Ausgezählt: 106/106 | Stand: Schlussresultat 43,5% Ja 56,5% Nein Gemeinde

Wegen der Kosten hatte die SVP auch die Aufwertungspläne für das südliche Areal beim Bahnhof Solothurn kritisiert. Die Stimmberechtigten teilten diese Vorbehalte offenbar: Sie lehnten das Projekt mit 50'850 Nein- zu 39'192 Ja-Stimmen und damit einem Nein-Stimmen-Anteil von 56,5 Prozent ab.

Vorgesehen war ein Projekt von Stadt und Kanton Solothurn, SBB und Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS. Von den Gesamtkosten von 163 Millionen Franken hätte der Kanton brutto 40 Millionen beigesteuert. Mit dem Nein sei die Umsetzung als Gesamtprojekt nicht mehr möglich, hatte der Kanton erklärt. Nur das Bahnhofsprojekt würde umgesetzt. Die Stadt Solothurn bedauerte am Sonntag das Nein: Es gehe eine zentrale Chance für die Weiterentwicklung des Areals verloren. (sda)

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung 58,0% Ja 42,0% Nein 15,5 Stände 5,5 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu: Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

E-ID Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung 50,0% Ja 50,0% Nein 5,5 Stände 15,5 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

