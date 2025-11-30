Öffentliche Dokumente, Finanzausgleich und Lehrer: Die Resultate aus dem Kanton Uri live
Kanton Uri: Änderung des Öffentlichkeitsprinzips der kantonalen Verwaltung
Darum geht es: Das Öffentlichkeitsgesetz gibt an, welche amtlichen Dokumente Bürgerinnen und Bürgern des Kantons zugänglich gemacht werden. Dieses Gesetz soll gelockert werden. Somit erhielten die Menschen im Kanton Uri erleichterten Zugang zu noch mehr Dokumenten.
Die Resultate:
Änderung des Gesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der kantonalen Verwaltung (Öffentlichtkeitsgesetz; OeG)
Kanton Uri: Gesetzesänderung des Finanzausgleichs zwischen Kanton und Gemeinden
Darum geht es: Der Landrat beantragt ein Finanzpaket, um die finanziellen Defizite der Jahre 2023 und 2024 auszugleichen.
Die Resultate:
Änderung des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden (FiLaG)
Kanton Uri: Volksschulverordnung
Darum geht es: An Urner Volksschulen soll die zwingende Verknüpfung zwischen Anstellungspensum der Lehrpersonen und den zu haltenden Lektionen aufgehoben werden. Gegen die Vorlage hat der Verein der Lehrer und Lehrerinnen das Referendum ergriffen.
Die Resultate:
Verordnung über die Volksschule (Volksschulverordnung)
Nationale Vorlagen
Service-Citoyen-Initiative
Service-citoyen-Initiative
Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:
Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)
Initiative für eine Zukunft
Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: