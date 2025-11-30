Der Kanton Uri stimmt über drei Änderungen von bereits existierenden Gesetzen ab. Bild: keystone/watson

Öffentliche Dokumente, Finanzausgleich und Lehrer: Die Resultate aus dem Kanton Uri live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Uri abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Uri dazu.

Mehr «Abstimmungen 2025»

Kanton Uri: Änderung des Öffentlichkeitsprinzips der kantonalen Verwaltung

Durch das Öffentlichkeitsgesetz können Bürger des Kantons Uri amtliche Dokumente ansehen. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Das Öffentlichkeitsgesetz gibt an, welche amtlichen Dokumente Bürgerinnen und Bürgern des Kantons zugänglich gemacht werden. Dieses Gesetz soll gelockert werden. Somit erhielten die Menschen im Kanton Uri erleichterten Zugang zu noch mehr Dokumenten.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Änderung des Gesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der kantonalen Verwaltung (Öffentlichtkeitsgesetz; OeG) Ausgezählt: 0/19 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Uri: Gesetzesänderung des Finanzausgleichs zwischen Kanton und Gemeinden

Das Finanzpaket soll anstelle einer vollständigen Streichung der Finanzen dienen. Bild: Shutterstock

Darum geht es: Der Landrat beantragt ein Finanzpaket, um die finanziellen Defizite der Jahre 2023 und 2024 auszugleichen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Änderung des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden (FiLaG) Ausgezählt: 0/19 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Uri: Volksschulverordnung

Auch soll die Verordnung mehr Platz für freiwillige Arbeiter geben. Bild: keystone

Darum geht es: An Urner Volksschulen soll die zwingende Verknüpfung zwischen Anstellungspensum der Lehrpersonen und den zu haltenden Lektionen aufgehoben werden. Gegen die Vorlage hat der Verein der Lehrer und Lehrerinnen das Referendum ergriffen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Verordnung über die Volksschule (Volksschulverordnung) Ausgezählt: 0/19 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft Ausgezählt: 0/20 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: