Abstimmungen 2025
Waadt

Abstimmung zum neuen Wahlrecht im Kanton Waadt: Die Resultate live

Kantonale Abstimmungen: Kanton Waadt
Der Kanton Waadt stimmt über drei Vorlagen bezüglich Stimmberechtigung ab.Bild: keystone/watson

Neues Wahlrecht im Kanton Waadt: Die Resultate der Abstimmung live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Waadt abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Waadt dazu.
30.11.2025, 07:00

Kanton Waadt: Stimm- und Wahlrecht für Ausländer

Ein Wegweiser weist den Weg zum Stimmlokal in der Stadt Bern, am Sonntag, 24. November 2024, in Bern. Das Schweizer Stimmvolk stimmt ueber vier Vorlagen ab. (KEYSTONE/Anthony Anex).
Bisher können Ausländer, die im Kanton Waadt leben, nicht wählen oder abstimmen.Bild: keystone

Darum geht es: Im Kanton Waadt sollen Ausländerinnen und Ausländer künftig das Stimm- und Wahlrecht erhalten.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE Étendre le droit de vote aux Vaudoises et Vaudois, y compris de l’étranger, pour l’élection des conseillères et conseillers aux États

Ausgezählt: 0/300 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Waadt: Stimmrecht für Menschen unter Beistandschaft

Die Beistandschaft betrifft rund 1400 Menschen im Kanton Waadt.Bild: Lucerne Clinic

Darum geht es: Menschen mit Beistandschaft haben einen gesetzlichen Vertreter, da sie aus physischen oder psychischen Gründen auf diesen angewiesen sind. Den Betroffenen soll durch diese Abstimmung das kantonale und kommunale Wahlrecht eingeräumt werden.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE Mettre un terme aux discriminations en matière de droits politiques contre les personnes atteintes de troubles psychiques

Ausgezählt: 0/300 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Waadt: «Politisches Recht für die, die nicht hier leben»

Eine Frau betrachtet das Wahlmaterial fuer die National- und Staenderatswahlen, am Samstag, 7. Oktober 2023, in Lugano. (KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi)
Aktuell ist der Kanton Waadt, neben dem Kanton Wallis, der einzige Kanton der Westschweiz, der dies nicht zulässt.Bild: keystone

Darum geht es: Mit der dritten Vorlage im Kanton Waadt sollen Waadtländerinnen und Waadtländer, die im Ausland leben, trotzdem an Ständeratswahlen teilnehmen können.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

INITIATIVE POPULAIRE « Pour des droits politiques pour celles et ceux qui vivent ici »

Ausgezählt: 0/300 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-Citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative

Ausgezählt: 0/301 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Darum geht es bei der Abstimmung um den Service Citoyen

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft

Ausgezählt: 0/301 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier:

Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative
