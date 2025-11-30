Neues Wahlrecht im Kanton Waadt: Die Resultate der Abstimmung live
Kanton Waadt: Stimm- und Wahlrecht für Ausländer
Darum geht es: Im Kanton Waadt sollen Ausländerinnen und Ausländer künftig das Stimm- und Wahlrecht erhalten.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE Étendre le droit de vote aux Vaudoises et Vaudois, y compris de l’étranger, pour l’élection des conseillères et conseillers aux États
Ausgezählt: 0/300 | Stand: Noch keine Resultate
Kanton Waadt: Stimmrecht für Menschen unter Beistandschaft
Darum geht es: Menschen mit Beistandschaft haben einen gesetzlichen Vertreter, da sie aus physischen oder psychischen Gründen auf diesen angewiesen sind. Den Betroffenen soll durch diese Abstimmung das kantonale und kommunale Wahlrecht eingeräumt werden.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE Mettre un terme aux discriminations en matière de droits politiques contre les personnes atteintes de troubles psychiques
Ausgezählt: 0/300 | Stand: Noch keine Resultate
Kanton Waadt: «Politisches Recht für die, die nicht hier leben»
Darum geht es: Mit der dritten Vorlage im Kanton Waadt sollen Waadtländerinnen und Waadtländer, die im Ausland leben, trotzdem an Ständeratswahlen teilnehmen können.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
INITIATIVE POPULAIRE « Pour des droits politiques pour celles et ceux qui vivent ici »
Ausgezählt: 0/300 | Stand: Noch keine Resultate
(nib)
Nationale Vorlagen
Service-Citoyen-Initiative
Service-citoyen-Initiative
Ausgezählt: 0/301 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:
Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)
Initiative für eine Zukunft
Ausgezählt: 0/301 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier: