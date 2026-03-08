Im Kanton Glarus stellte sich die Regierung zur Wiederwahl. Bild: keystone/watson

Der Kanton Glarus hat fünf Regierungsratsmitglieder wiedergewählt

Im Kanton Glarus finden an diesem Sonntag, 8. März 2026, Gesamterneuerungswahlen für den Regierungsrat statt. Wer sich zur Wahl stellt und wer vorne liegt, erfährst du hier live.

Kanton Glarus: Gesamterneuerung des Regierungsrates

Der bisherige Regierungsrat im Kanton Glarus stellt sich zur Wiederwahl. Bild: keystone

Darum geht es: Der Glarner Regierungsrat besteht aus fünf Mitgliedern und bildet die oberste Exekutive des Kantons. Alle fünf bisherigen Regierungsmitglieder treten erneut an:

Kaspar Becker (Die Mitte)

Markus Heer (SP)

Marianne Lienhard (SVP)

Christian Marti (FDP)

Thomas Tschudi (SVP)

Alle fünf der bisherigen Regierungsratsmitglieder wurden wiedergewählt.

Als Herausforderer traten drei weitere Kandidatinnen und Kandidaten an:

Marc Brunner (parteilos), Unternehmer

Manuela van der Glas (parteilos), Senior Partner

Marcel Lötscher (parteilos), Seilbahnangestellter

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Bargeld-Initiative Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat 49,2% Ja 50,8% Nein

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat 71,5% Ja 28,5% Nein

Stichfrage

Stichfrage Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat 42,2% Initiative 57,8% Gegenvorschlag

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

SRG-Initiative

SRG-Initiative Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat 42,2% Ja 57,8% Nein

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen, die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Klimafonds-Initiative

Klimafonds-Initiative Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat 21,2% Ja 78,8% Nein

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Individualbesteuerung

Individualbesteuerung Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat 45,9% Ja 54,1% Nein

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.