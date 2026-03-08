Der Kanton Glarus hat fünf Regierungsratsmitglieder wiedergewählt
Kanton Glarus: Gesamterneuerung des Regierungsrates
Darum geht es: Der Glarner Regierungsrat besteht aus fünf Mitgliedern und bildet die oberste Exekutive des Kantons. Alle fünf bisherigen Regierungsmitglieder treten erneut an:
- Kaspar Becker (Die Mitte)
- Markus Heer (SP)
- Marianne Lienhard (SVP)
- Christian Marti (FDP)
- Thomas Tschudi (SVP)
Alle fünf der bisherigen Regierungsratsmitglieder wurden wiedergewählt.
Als Herausforderer traten drei weitere Kandidatinnen und Kandidaten an:
- Marc Brunner (parteilos), Unternehmer
- Manuela van der Glas (parteilos), Senior Partner
- Marcel Lötscher (parteilos), Seilbahnangestellter
Die Resultate:
Nationale Vorlagen
Initiative «Bargeld ist Freiheit»
Bargeld-Initiative
Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat
49,2% Ja
50,8% Nein
Gegenvorschlag
Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat
71,5% Ja
28,5% Nein
Stichfrage
Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat
42,2% Initiative
57,8% Gegenvorschlag
Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.
SRG-Initiative
Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat
42,2% Ja
57,8% Nein
Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen, die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.
Klimafonds-Initiative
Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat
21,2% Ja
78,8% Nein
Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.
Individualbesteuerung
Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat
45,9% Ja
54,1% Nein
Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.