Abstimmungen 2026
Glarus

Wahlen im Kanton Glarus im März 2026: Alle fünf Mitglieder wiedergewählt

Kantonale Abstimmungen im Kanton Glarus: Die Resultate.
Im Kanton Glarus stellte sich die Regierung zur Wiederwahl.Bild: keystone/watson

Der Kanton Glarus hat fünf Regierungsratsmitglieder wiedergewählt

Im Kanton Glarus finden an diesem Sonntag, 8. März 2026, Gesamterneuerungswahlen für den Regierungsrat statt. Wer sich zur Wahl stellt und wer vorne liegt, erfährst du hier live.
08.03.2026, 07:0008.03.2026, 15:04

Kanton Glarus: Gesamterneuerung des Regierungsrates

v.l. Ratsschreiber Arpad Baranyi, Christian Marti, neu gewaehlter Regierungsrat, Regierungsr�tin Marianne Lienhard, Landammann Kaspar Becker, der abtretende Landesstatthalter Andrea Bettiga, Regierung ...
Der bisherige Regierungsrat im Kanton Glarus stellt sich zur Wiederwahl.Bild: keystone

Darum geht es: Der Glarner Regierungsrat besteht aus fünf Mitgliedern und bildet die oberste Exekutive des Kantons. Alle fünf bisherigen Regierungsmitglieder treten erneut an:

  • Kaspar Becker (Die Mitte)
  • Markus Heer (SP)
  • Marianne Lienhard (SVP)
  • Christian Marti (FDP)
  • Thomas Tschudi (SVP)

Alle fünf der bisherigen Regierungsratsmitglieder wurden wiedergewählt.

Als Herausforderer traten drei weitere Kandidatinnen und Kandidaten an:

  • Marc Brunner (parteilos), Unternehmer
  • Manuela van der Glas (parteilos), Senior Partner
  • Marcel Lötscher (parteilos), Seilbahnangestellter

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

(leo)

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Bargeld-Initiative

Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat

49,2% Ja

50,8% Nein

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag

Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat

71,5% Ja

28,5% Nein

Stichfrage

Stichfrage

Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat

42,2% Initiative

57,8% Gegenvorschlag

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

Das Wichtigste zur Bargeld-Initiative und zum direkten Gegenvorschlag

SRG-Initiative

SRG-Initiative

Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat

42,2% Ja

57,8% Nein

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen, die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Senkung der Gebühren auf 200 Franken: Das musst du zur SRG-Initiative wissen

Klimafonds-Initiative

Klimafonds-Initiative

Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat

21,2% Ja

78,8% Nein

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Wir erklären dir die Klimafonds-Initiative in 100 Sekunden

Individualbesteuerung

Individualbesteuerung

Ausgezählt: 3/3 | Stand: Schlussresultat

45,9% Ja

54,1% Nein

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.

Wer profitiert von der Individualbesteuerung? Alle Fragen und Antworten zur Reform

Erklärvideo Umweltverantwortungsinitiative
Video: watson
