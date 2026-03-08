In Schaffhausen stand am Sonntag eine Abstimmung zum öffentlichen Verkehr an. Bild: keystone/watson

Kanton übernimmt Teil der Kosten des öffentlichen Verkehrs im Kanton Schaffhausen

Am 8. März 2026 wird im Kanton Schaffhausen abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen vier Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Schaffhausen dazu.

Kanton Schaffhausen: Förderung des öffentlichen Verkehrs

Die Obergrenze der Mitfinanzierung des Kantons für den öffentlichen Verkehr liegt bei 4,5 Millionen Franken. Bild: vbsh.ch

Darum geht es: Aktuell wird über 80 Prozent des öffentlichen Verkehrs im Kanton Schaffhausen durch die SBB erbracht. Mit der angenommenen Änderung des Gesetzes wird sich der Kanton künftig mit mindestens 20 Prozent an den Kosten beteiligen.

Änderung des Gesetzes über die Förderung des öffentlichen Verkehrs Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 65,6% Ja 34,4% Nein

(nib)

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Bargeld-Initiative Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 51,3% Ja 48,7% Nein

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 71,0% Ja 29,0% Nein

Stichfrage

Stichfrage Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 41,8% Initiative 58,2% Gegenvorschlag

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

SRG-Initiative

SRG-Initiative Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 44,9% Ja 55,1% Nein

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Klimafonds-Initiative

Klimafonds-Initiative Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 29,1% Ja 70,9% Nein

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Individualbesteuerung

Individualbesteuerung Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 46,0% Ja 54,0% Nein

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.