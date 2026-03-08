sonnig16°
Abstimmungen 2026
St Gallen

Abstimmung im Kanton St. Gallen: Verkauf von WILWEST an den Thrugau

Abstimmungen in der Schweiz am 22. September 2024: Die Resultate aus dem Kanton St. Gallen.
Der Kanton St.Gallen hat über drei verschiedene Vorlagen abgestimmt.Bild: keystone/watson

Verkauf von WILWEST und Ausbau des Berufszentrums Rapperswil – so hat St.Gallen abgestimmt

Am 8. März 2026 wird im Kanton St.Gallen abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen vier Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton St. Gallen dazu.
08.03.2026, 07:0008.03.2026, 15:15

Kanton St.Gallen: Verkauf des Grundstücks WILWEST

Wilwest Areal in Wil SG
Der Verkaufspreis der beiden Grundstücke beträgt 20,3 Millionen Franken.Bild: sg.ch

Darum geht es: Im Westen von Wil soll das neue Wirtschaftsgebiet WILWEST entstehen. Gleichzeitig sollen die Verkehrsprobleme mit einem neuen Autobahnanschluss verbessert werden, den der Bund aber nur baut, wenn das Projekt umgesetzt wird. Eine erste Abstimmung über die Finanzierung des Projektes wurde 2022 knapp abgelehnt. Danach wurde das Projekt überarbeitet und nachhaltiger gestaltet, zum Beispiel mit mehr Grünflächen und weniger versiegeltem Boden. Nun wird darüber abgestimmt, ob der Kanton St.Gallen die Grundstücke verkauft und zusätzliche Landwirtschaftsflächen ersetzt.

Der Verkauf des WILWEST wurde angenommen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Kantonsratsbeschluss über den Verkauf der Grundstücke WILWEST und die Kompensation von Fruchtfolgeflächen im Kanton St.Gallen

Ausgezählt: 75/75 | Stand: Schlussresultat

54,7% Ja

45,3% Nein

Kanton St.Gallen: Neubau Berufszentrum Rapperswil-Jona

bwzra ost rapperswil jona
Am 8. März wird über den Kredit für den Neubau abgestimmt.Bild: bwz-ja.ch

Darum geht es: Heute besuchen rund 1200 Lernende das Berufs- und Weiterbildungszentrum Rapperswil-Jona. Die Schulgebäude sind jedoch alt, zu klein und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen, schreibt der Kanton. Darum plant er einen Neubau im Südquartier in der Nähe des Bahnhofs.

Im neuen Gebäude sollen künftig rund 1600 Lernende unterrichtet werden. Es bietet moderne, flexible Räume und wird nachhaltig gebaut, zum Beispiel mit erneuerbarer Energie und Solaranlage. Der Neubau kostet 91 Millionen Franken.

Der Neubau des Berufs- und Weiterbildungszentrums in Rapperswil-Jona wurde von der St. Galler Stimmbevölkerung mit 80 Prozent Ja-Stimmen klar angenommen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Kantonsratsbeschluss über den Neubau des Berufs- und Weiterbildungszentrums Rapperswil-Jona am Standort «Südquartier» in Rapperswil

Ausgezählt: 75/75 | Stand: Schlussresultat

80,1% Ja

19,9% Nein

Kanton St.Gallen: Kantonsstrasse zum See

Kantonsstrasse zum See Abstimmungen März 2026 Kanton St. Gallen
Der Bund soll sich mit 26,25 Millionen Franken an den Kosten beteiligen.Bild: sg.ch.

Darum geht es: Zwischen St.Gallen und Rheineck gibt es auf der Autobahn A1 keinen Anschluss. Darum fährt viel Verkehr durch Goldach, Rorschach und Staad. Das führt täglich zu Stau, Lärm und einer hohen Belastung für die Bevölkerung, sagt der Kantonsrat. Mit einem neuen Autobahnanschluss Witen und der neuen Kantonsstrasse zum See soll der Verkehr besser gelenkt werden. So werden Wohnquartiere entlastet und die Region besser mit der Autobahn verbunden. Die beiden Projekte kosten den Kanton rund 267 Millionen Franken und werden über den Strassenfonds bezahlt.

Auch der Bau und die dazugehörige Kostenbeteiligung der Kantonsstrasse wurde angenommen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Kantonsratsbeschluss über den Bau der «Kantonsstrasse zum See» mit Kostenbeteiligung am «Anschluss Witen mit Zubringer»

Ausgezählt: 75/75 | Stand: Schlussresultat

54,0% Ja

46,0% Nein

(nib)

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Bargeld-Initiative

Ausgezählt: 76/76 | Stand: Schlussresultat

46,8% Ja

53,2% Nein

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag

Ausgezählt: 76/76 | Stand: Schlussresultat

73,4% Ja

26,6% Nein

Stichfrage

Stichfrage

Ausgezählt: 76/76 | Stand: Schlussresultat

39,8% Initiative

60,2% Gegenvorschlag

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

Das Wichtigste zur Bargeld-Initiative und zum direkten Gegenvorschlag

SRG-Initiative

SRG-Initiative

Ausgezählt: 76/76 | Stand: Schlussresultat

43,3% Ja

56,7% Nein

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Senkung der Gebühren auf 200 Franken: Das musst du zur SRG-Initiative wissen

Klimafonds-Initiative

Klimafonds-Initiative

Ausgezählt: 76/76 | Stand: Schlussresultat

22,2% Ja

77,8% Nein

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Wir erklären dir die Klimafonds-Initiative in 100 Sekunden

Individualbesteuerung

Individualbesteuerung

Ausgezählt: 76/76 | Stand: Schlussresultat

43,4% Ja

56,6% Nein

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.

Wer profitiert von der Individualbesteuerung? Alle Fragen und Antworten zur Reform

Mehr zu den Abstimmungen 2026:

Individualbesteuerung, SRG und Co.: Alle Resultate vom Sonntag live
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 18
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Erklärvideo Umweltverantwortungsinitiative
Video: watson
