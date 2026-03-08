sonnig16°
DE | FR
burger
Abstimmungen 2026
Uri

Abstimmung im Kanton Uri: Kein goldener Fallschirm mehr für Urner Politiker

Abstimmungen in der Schweiz: Die Resultate aus dem Kanton Uri.
Der Kanton Uri stimmte über das Energiegesetz und die Abgangsentschädigung von Politikerinnen und Politikern ab.Bild: keystone/watson

Kein «goldener Fallschirm» mehr für Politiker im Kanton Uri

Am 8. März 2026 wird im Kanton Uri abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen vier Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Uri dazu.
08.03.2026, 07:0008.03.2026, 15:33

Kanton Uri: Teilrevision des Energiegesetzes

ZUR EIDGENOESSISCHEN ABSTIMMUNG VOM 21. MAI 2017 UEBER DAS ENERGIEGESETZ STELLEN WIR IHNEN ZUM THEMA SOLARENERGIE FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG  Photovoltaikpaneele auf dem Dach eines Gebaeud ...
Durch die Teilrevision würde der Volksentscheid von 2023 umgesetzt.Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Im Jahr 2023 wurde im Kanton Uri das Energiegesetz angenommen, die Verordnung jedoch wegen der Solarpflicht ab 100 Quadratmetern zurückgewiesen. Die Teilrevision wurde vom Stimmvolk angenommen und wird nun die Mindestgrenze in der Verordnung festlegen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Teilrevision des Energiegesetzes des Kantons Uri (EnG)

Ausgezählt: 19/19 | Stand: Schlussresultat

75,1% Ja

24,9% Nein

Kanton Uri: Abgangsentschädigung

Eine Person zieht waehrend eines Marktes auf dem Hevetiaplatz in Zuerich Schweizer Banknoten aus ihrem Portemonnaie, fotografiert am Freitag, 16. Februar 2024. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Seit der Einführung wurde die Abgangsentschädigung in Uri erst einmal ausbezahlt.Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Die Volksinitiative fordert die ersatzlose Abschaffung der Abgangsentschädigung für nicht wiedergewählte Politikerinnen und Politiker. Diese wurde angenommen. Die einmalige Abgangsentschädigung beträgt aktuell sechs Monatsgehälter.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Kantonale Volksinitiative «Streichung der Abgangsentschädigung für den Urner Regierungsrat (Abschaffung goldener Fallschirm)»

Ausgezählt: 19/19 | Stand: Schlussresultat

66,6% Ja

33,4% Nein

(nib)

Nationale Vorlagen

Initiative «Bargeld ist Freiheit»

Bargeld-Initiative

Ausgezählt: 20/20 | Stand: Schlussresultat

50,0% Ja

50,0% Nein

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag

Ausgezählt: 20/20 | Stand: Schlussresultat

71,0% Ja

29,0% Nein

Stichfrage

Stichfrage

Ausgezählt: 20/20 | Stand: Schlussresultat

43,2% Initiative

56,8% Gegenvorschlag

Darum geht es: Die Initiative verlangt zwei neue Verfassungsbestimmungen: Erstens will die Initiative, dass der Bund sicherstellt, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Wie viel Bargeld genügend ist, lässt die Initiative offen. Zweitens soll der Franken Schutz erhalten: Volk und Stände müssten zustimmen, sollte er durch eine andere Währung ersetzt werden.

Das Wichtigste zur Bargeld-Initiative und zum direkten Gegenvorschlag

SRG-Initiative

SRG-Initiative

Ausgezählt: 20/20 | Stand: Schlussresultat

39,3% Ja

60,7% Nein

Darum geht es: Die Volksinitiative «200 Franken sind genug (SRG-Initiative)» will in der Bundesverfassung festschreiben, dass sich die SRG auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit» beschränkt. Der Bund soll zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen die Abgabe von privaten Haushalten auf 200 Franken pro Jahr begrenzen.

Senkung der Gebühren auf 200 Franken: Das musst du zur SRG-Initiative wissen

Klimafonds-Initiative

Klimafonds-Initiative

Ausgezählt: 20/20 | Stand: Schlussresultat

20,1% Ja

79,9% Nein

Darum geht es: Den Initianten und Initiantinnen der Klimafonds-Initiative gehen die klimapolitischen Bemühungen der Schweiz nicht weit genug. Die Vorlage will, dass jährlich 4 bis 8 Milliarden zusätzliche Franken via eines eigens dafür eingerichteten Fonds in die Bekämpfung der Klimakrise fliessen.

Wir erklären dir die Klimafonds-Initiative in 100 Sekunden

Individualbesteuerung

Individualbesteuerung

Ausgezählt: 20/20 | Stand: Schlussresultat

36,4% Ja

63,6% Nein

Darum geht es: Das Bundesgesetz zur Einführung der Individualbesteuerung sieht vor, die steuerliche Ungleichheit von verheirateten und unverheirateten Paaren abzuschaffen. Funktionieren soll das, indem Ehepaare künftig genauso wie unverheiratete Paare individuell besteuert werden.

Wer profitiert von der Individualbesteuerung? Alle Fragen und Antworten zur Reform

Mehr zu den Abstimmungen 2026:

Individualbesteuerung, SRG und Co.: Alle Resultate vom Sonntag live
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 18
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erklärvideo Umweltverantwortungsinitiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.