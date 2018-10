Blogs

«Ich habe den Kanton gewechselt. Kann ich eine neue Zusatzversicherung abschliessen?»

Francesca (35): «Ich bin vom Kanton Graubünden nach Zürich umgezogen. Meine jetzige Krankenkasse aus Graubünden ist nur lokal tätig. Ich muss mir darum eine neue Kasse in Zürich zu suchen. Kann die neue Krankenkasse mir eine Zusatzversicherung – die meiner jetzigen gleichwertig ist – verweigern, obwohl ich zu einem Wechsel verpflichtet bin?»

Liebe Francesca

Die Grundversicherung ist für alle in der Schweiz Lebenden obligatorisch und untersteht dem öffentlichen Recht. Jede Krankenkasse muss jeden Antragsteller bedingungslos aufnehmen. Gemäss Gesetz ist beim Wechsel des Wohnorts der direkte Kassenwechsel dann möglich, wenn die versicherte Person aus dem Tätigkeitsgebiet der bisherigen Kasse wegzieht. Das ist bei dir der Fall. Ist die Kasse auch am neuen Wohnort tätig, ist ein Wechsel nur per Ende Jahr möglich.

Keine Aufnahmepflicht bei Zusatzversicherungen

Bei den Zusatzversicherungen sieht es anders aus. Diese unterstehen dem privatenVersicherungsvertragsgesetz (VVG). Die einzelnen Kassen können selbst entscheiden, wen sieablehnen wollen. Die Verweigerung eines Antrags oder Aufnahme mit Vorbehalten ist bei denZusatzversicherungen somit immer möglich und rechtlich auch korrekt. Oft ist schon eine langezurückliegende Operation ein Ablehnungsgrund. Du kannst also nicht selbstverständlich davonausgehen, eine gleichwertige Zusatzversicherung für den neuen Wohnort zu bekommen.

Gesundheitsfragebogen wahrheitsgetreu ausfüllen

Bei einer Neuanmeldung verlangen die Anbieter von Zusatzversicherungen das Ausfüllen einesGesundheitsfragebogens. Darin musst du Angaben zu vorhandenen Krankheiten und erfolgtenBehandlungen machen ebenso wie ob du schon von einer Kasse abgelehnt wurdest. BeiFalschangaben oder unvollständigen Informationen hat die Krankenkasse das Recht, auchnachträglich Vorbehalte anzubringen.

Ursprünglichen Anbieter suchen

Bei dir gibt es allerdings eine besondere Möglichkeit: Kleine, nur lokal tätige Versicherer bieten oftkeine eigenen Zusatzversicherungen, sondern unter ihrem Namen ein Produkt einer grösserenKasse. Kläre deshalb mit deiner alten Kasse ab, ob das der Fall ist und bitte gegebenenfalls denursprünglichen Anbieter um Aufnahme. Es besteht die Chance, dass du bei ihm ohneGesundheitsprüfung unterkommst.

Hartnäckigkeit zahlt sich aus

Ist diese Möglichkeit nicht gegeben, so lohnt sich bei gesundheitlichen Problemen Hartnäckigkeit.Stelle mehrere Anträge: Nicht alle Kassen haben die gleichen Prüfungskriterien. Bei einerAblehnung kannst du auch probieren, die Leitung des Kundendienstes zu kontaktieren. DeinHausarzt kann zudem schriftlich z.B. bestätigen, wie lange du bereits beschwerdefrei bist. Undschliesslich kannst du ein Gesuch zur Aufnahme mit Gesundheitsvorbehalt stellen. Damit bist ducomparis.ch AGBirmensdorferstrasse 108CH-8003 Zürichzwar versichert. Aber die Kasse übernimmt keine Kosten, die im Zusammenhang mit demangegebenen Leiden anfallen.

Viele Grüsse von Comparis.ch

Comparis.ch Mit über 80 Millionen Besucher im Jahr zählt Comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. Das Unternehmen vergleicht Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Banken sowie Telecom-Anbietern, Autos und Immobilien.

