Die 12 Herausforderungen der Schweiz – in einer Welt, die ins Wanken geraten ist

Das Jahr 2026 hat erst begonnen. Aber die Herausforderungen, denen sich die Schweiz stellen muss, werden immer zahlreicher. In dieser Kolumne listet der Neuenburger Politiker Damien Cottier die Herausforderungen des neuen Jahres und seine Lösungsansätze auf.

«Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, seit Monaten im Januar festzustecken?», fragt diese Woche ein Bekannter. Auch wenn heute schon Februar ist, lautet die Antwort: «Ganz und gar nicht.»

Der Jahresbeginn 2026 hat uns allen das Gefühl gegeben, dass sich das Karussell der Welt noch weiter beschleunigt hat. Und dass es sich immer unregelmässiger dreht und Gefahr läuft, ins Wanken zu geraten. Da war dieser dramatische Neujahresbeginn, der nicht nur die ganze Schweiz tief erschüttert hat – und immer noch erschüttert. Ein Jahr könnte kaum schlechter beginnen. Zudem ist da eine Welt, die sich scheinbar vor unseren Augen verändert. Und zwar nicht zum Besseren. Eine Welt, in der die Mächtigen glauben, sie könnten sich nehmen, was ihnen passt, ohne Rücksicht zu nehmen.

«Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts geschieht, und es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte geschehen», soll ... Lenin gesagt haben, den ich nie zu zitieren geglaubt hätte. Vielleicht hatten viele von uns Mitte Januar 2026 genau diesen Eindruck. Ich kam am Dienstagabend im Forum von Davos an und als ich es zwei Tage später wieder verliess, hatte ich den Eindruck, dass die Welt bereits eine andere war. Wie nach einem Hurrikan.

Um ehrlich zu sein, hat die Welt keine neue Richtung eingeschlagen, vielmehr haben sich die vor ein oder zwei Jahrzehnten begonnenen Veränderungen verfestigt. Die Rückkehr der Machtpolitik. Die unter Präsident Obama begonnene Abwendung der Vereinigten Staaten von europäischen Sicherheitsfragen zugunsten einer stärkeren Ausrichtung auf den Pazifik. Die Loslösung von den Prinzipien des Völkerrechts und des Multilateralismus, den Grundpfeilern der internationalen Nachkriegsordnung... All dies hat sich erheblich beschleunigt.

Dies stellt ein grosses Risiko für Europa dar, für die liberalen Demokratien und für kleine Länder ohne Verbündete. Die Schweiz gehört zu allen drei erwähnten Kategorien. In einer Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt, kann sie mit vergleichsweise geringen Mitteln unter starken Druck geraten, da die üblichen Schutzmechanismen weggefallen sind. Die Episode mit den 39 % Zollgebühren hat dies im letzten Jahr deutlich gezeigt.

Wie soll also darauf reagiert werden? Mit Ruhe. Mit Bedacht. Und mit Entschlossenheit.

Wie der kanadische Premierminister in Davos erklärte: Man kann diese Entwicklung bedauern, aber man darf nicht stehen bleiben und ihr nachtrauern: «Nostalgie ist keine Strategie», und die Hoffnung auf eine Rückkehr zur alten Ordnung wäre ebenso vergeblich wie gefährlich. Wir müssen diese Veränderungen also zur Kenntnis nehmen und entsprechend handeln: indem wir unsere westlichen Demokratien angesichts einer Welt stärken, die die Mächte untereinander aufteilen wollen.

Wir müssen Risiken in Stärken und Schwächen in Chancen verwandeln. Wir müssen wirtschaftlich widerstandsfähig sein – indem wir attraktiv und innovativ bleiben – und strategisch, insbesondere durch die Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeiten. Wir müssen unsere Werte verteidigen – Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Friedensförderung, Einhaltung von Verpflichtungen und Rechtsstaatlichkeit – und uns pragmatisch in Partnerschaften zeigen, die diversifiziert werden müssen und zunehmend variabler werden.

Was bedeutet das konkret für die Schweiz?

Sie muss insbesondere:

Die Beziehungen zu ihrem wichtigsten Wirtschaftspartner, der Europäischen Union, stärken. Dazu wird sie in zwei Jahren Gelegenheit haben, indem sie gegenüber den neu ausgehandelten Abkommen eine pragmatische und vernünftige Haltung einnimmt, fernab von Klischees über einen angeblichen europäischen «Kolonialismus», und indem sie die Hellebarden, die schon lange nichts mehr schützen, dorthin zurücklegt, wo sie hingehören: ins Museum.

Die wirtschaftliche Attraktivität erhalten und sogar stärken, indem die – zahlreichen – Ideen für Steuererhöhungen, Verbote und übermässige Regulierungen abgelehnt werden. Ausserdem muss die Schweiz mit aller Kraft ein wesentliches Instrument ihrer Stabilität und ihres Wohlstands verteidigen: ihre Schuldenbremse, die es ihr ermöglicht, ausgeglichene Staatsfinanzen zu führen, während andere Volkswirtschaften unter Schulden, Zinsen und neuen Steuern zusammenbrechen.

Sich daran erinnern, dass nichts umsonst ist, dass Arbeit einen Wert hat und dass der Aufbau eines soliden sozialen Netzes nicht darin besteht, dieses ständig auszuweiten, die Arbeitsanreize zu verringern oder neue Leistungen zu beschliessen, ohne zu wissen, wie die Finanzierung gesichert werden kann.

Ausbau der Partnerschaften, insbesondere im kommerziellen Bereich, mit zunehmend dynamischen Regionen wie Südamerika, Indien, Südostasien und immer mehr Regionen des afrikanischen Kontinents.

Die strategische Verteidigungsfähigkeit stärken, ein Ziel, das viel zu lange vernachlässigt wurde, indem wieder in die Rüstung investiert und die Voraussetzungen geschaffen werden, um strategische Rüstungsindustrien in der Schweiz zu erhalten.

Die innere Sicherheit verbessern, indem die notwendigen Mittel bereitgestellt werden – sowohl materiell (was damit beginnt, unsere Polizei nicht zu entwaffnen!) als auch auf gesetzlicher Ebene und deren Umsetzung. Die Schweiz will weder explodierende Geldautomaten, noch offene Drogenszenen oder Unsicherheit auf ihren Strassen.

Ihre Neutralität, die diplomatischen Bemühungen und ihr Engagement in multilateralen Rahmen bewahren, ohne sie zu starren und unwirksamen Dogmen zu machen, sondern als pragmatische Instrumente im Dienste der Sicherheit, der Interessen und der Werte des Landes. So waren sie stets zu verstehen.

Die Fähigkeit zur Entwicklung moderner Infrastrukturen (Strassen und Schienen, Flughäfen, Telekommunikation, Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Digitalisierung usw.) erhalten, indem Verfahren beschleunigt, Anreize verbessert und der Föderalismus als Stärke und nicht als Hindernis bewahrt werden.

Die Energieversorgung für die Zukunft sichern, indem eigene Kapazitäten für die Erzeugung, den Transport, die Speicherung und den Import von Strom ausgebaut werden – unter Einhaltung der Klimaziele für 2050.

Die Fähigkeit zur Innovation, zur Unternehmensgründung und zur Anziehung von Firmen bewahren, insbesondere innovativen KMU, indem die Bürokratie begrenzt, Investitionen gefördert und der staatliche Einfluss auf allen Ebenen reduziert werden.

Eine integrierte, offene, moderne Gesellschaft erhalten (insbesondere durch die Annahme der individuellen Besteuerung am 8. März). Eine Gesellschaft, die auf Freiwilligkeit, bürgerschaftlichem Engagement und Milizgeist basiert;

Eine Gesellschaft, die von der lokalen bis zur föderalen Ebene eine gesunde und respektvolle Debattenkultur und demokratische Werte pflegt, die auf Rechtsstaatlichkeit basieren, und die weiss, dass wir gemeinsam stärker sind, wenn wir gemeinsam Lösungen finden.

Die Schweiz hat alles in der Hand, um die Herausforderungen einer ins Wanken geratenen Welt zu meistern. Aber sie muss ihre Anstrengungen verdoppeln, denn niemand wird auf sie warten.

Sie muss Mut für die notwendigen Reformen und den Willen haben, klare Prioritäten zu setzen: Die Widerstandsfähigkeit ihrer demokratischen Sicherheit und ihres liberalen Modells wird im Mittelpunkt ihrer Fähigkeit stehen, sich in der neuen Welt erfolgreich zu behaupten. Also: An die Arbeit!

