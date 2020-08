Wenn aus Gott intelligentes Design wird, macht das auch nichts besser

Analyse

Disney, Apple und weitere US-Konzerne haben die Schnauze voll von Trumps Krieg gegen China

Trumps Wirtschafts-Restriktionen gegen WeChat und Huawei treffen auch scheinbar unbeteiligte US-Unternehmen. Den Betroffenen droht, Milliarden einzubüssen. Nun fordern sie eine Lockerung der Einschränkungen.

Trumps Feldzug gegen chinesische Tech-Unternehmen hat zuletzt wieder an Fahrt aufgenommen, als er äusserte, TikTok und WeChat zu verbieten. Anfangs August hat der US-Präsident dafür ein Dekret unterschrieben. Dieses tritt am 20. September in Kraft und verbietet US-Unternehmen jegliche Transaktionen mit TikTok oder WeChat.

Zwar ist es aktuell noch fraglich, ob Trump dieses Verbot wirklich durchsetzen kann, schafft er dies aber, hat das auch für einige US-Unternehmen unschöne Konsequenzen. …