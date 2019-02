Digital

Apple

Apple behebt Sicherheitslücke bei Facetime



Nach heftiger Kritik: Apple behebt Sicherheitslücke bei Facetime

Apple wird die nach einer Sicherheits-Lücke abgeschalteten Gruppen-Telefonate in seinem Dienst Facetime kommende Woche mit einem Software-Update wieder aktivieren. Das Problem sei bereits auf den Apple-Servern behoben worden.

Der iPhone-Konzern entschuldigte sich am Freitag bei den Nutzern und dankte der Familie eines Teenagers, der den Fehler entdeckt hatte. Durch die Schwachstelle hätte man unter Umständen andere Nutzer unbemerkt belauschen können.

Bild: EPA/EPA

Ein Anrufer konnte dabei dem Angerufenen zuhören, noch bevor dieser den Anruf annahm. Dazu musste man die eigene Telefonnummer noch einmal schnell über die Gruppentelefonie-Funktion hinzufügen, während der Anruf rausging. Zudem konnte das Telefon des Angerufenen auch noch ohne Warnung auf Videotelefonie umschalten, wenn er statt der Annahme des Anrufs den Aus-Knopf oder die Lautstärke-Tasten drückte.

In Medienberichten hatte es geheissen, der Teenager und seine Mutter hätten bereits vergangene Woche versucht, den Konzern auf den Fehler hinzuweisen. Sie seien aber an mehreren Stellen nicht weitergekommen, hiess es. Apple reagierte am Dienstag, nachdem die Schwachstelle grössere Bekanntheit bekam. Das Unternehmen versicherte jetzt, dass seine Entwickler die Funktion sofort deaktiviert hätten, nachdem sie den Fehler nachvollziehen konnten.

Werbung für Komplett-Verschlüsselung

Inzwischen wird das Vorgehen von Apple von der New Yorker Staatsanwaltschaft untersucht. Es wurde auch eine erste Klage im Zusammenhang mit der Panne bekannt. Ein Anwalt aus Texas zog vor Gericht mit dem Vorwurf, über die Schwachstelle hätten vertrauliche Unterhaltungen mit Mandanten belauscht werden können.

Die Funktion für Gruppenanrufe, bei denen bis zu 32 Nutzer hinzugefügt werden können, wurde erst Ende Oktober mit der Version 12.1 des iPhone-Systems iOS hinzugefügt. Zunächst blieb unklar, ob auch der Software-Fehler schon seit dieser Zeit bestand.

Für Apple war es eine schmerzhafte Panne, denn der iPhone-Konzern wirbt gerade mit der Komplett-Verschlüsselung und Sicherheit seiner Dienste. Facetime ist nur auf Geräten von Apple verfügbar. (sda/awp/dpa)

Die sieben eindrücklichsten Hacker-Attacken

Apple macht dein iPhone absichtlich langsamer Video: Angelina Graf

Apples neue iPhone-Software iOS 12 Das tut Apple gegen die iPhone-Sucht von Kindern und Erwachsenen Link zum Artikel Das sind die besten neuen Funktionen fürs iPhone mit iOS 12 Link zum Artikel Ist das der Google-Maps-Killer? 7 Fakten zum neuen Apple Maps Link zum Artikel Die wichtigsten Neuigkeiten von der Apple-Keynote zur WWDC 2018 Link zum Artikel Die WWDC endet ohne «One More Thing» – Apple schickt Macs in die Wüste Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter