Bild: keystone

Anonymous erklärt Verschwörungs-Ideologe Attila Hildmann den Krieg

Anonymous kündigt weitere Aktionen gegen den früheren TV-Koch Attila Hildmann an. Dieser hat sich während der Corona-Krise vom Vegan-Influencer zum antisemitischen Verschwörungsideologen gewandelt, der hinter Covid-19 eine Kampagne der Eliten und Staatsoberhäupter sieht, um die Bevölkerung zu dezimieren. Zuletzt hat er sich weiter radikalisiert und verbreitet offen antisemitische Parolen. In seinem öffentlichen Telegram-Kanal bezeichnet er beispielsweise Adolf Hitler als «Segen für Deutschland» im Vergleich zu Angela Merkel. Jüdische Familien seien «die obersten Corona-Verbrecher», welche die «deutsche Rasse auslöschen» wollten.



Damit hat er den Bogen überspannt. Am Freitagabend veröffentlichte das Hacker-Kollektiv Anonymous Germany dieses Video auf Twitter.

Die Botschaft an Hildmann: «Wer mit Waffen posiert und zum Umsturz der Demokratie aufruft, ist niemand, der etwas bewegen will oder für sein Vaterland kämpft, sondern eine Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland.»

«Gift für die Gesellschaft»

Hildmann füttere seine Anhänger mit Lügen und Hetze. Dabei bewerbe er seine eigenen Produkte, um Geld aus leichtgläubigen Menschen zu pressen. Hildmann sei ein Gift für die Gesellschaft. Das Video endet wie immer bei Anonymous mit dem Motto der Internet-Bewegung: «Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwarte uns.»

Das Video ist vermutlich auch eine Reaktion auf Hildmanns jüngste Aussagen, Anonymous sei die Antifa. Zudem behauptete er wiederholt, Anonymous Germany sei nicht das «richtige» Anonymous. «Die echten Anonymous» würden auf seiner Seite gegen Merkel und Co. kämpfen. Zuletzt hat er ein «Kopfgeld» über 1000 Euro ausgesetzt für alle jene, die ihm Hinweise zur Identität der Hacker liefern.

Hildmanns Problem: Die Hacker machen ihm seit Wochen das digitale Leben schwer. Zuletzt haben sie seinen Webserver gehackt und eine seiner Telegram-Gruppen infiltriert. Seitdem veröffentlichen die Hacker genüsslich Interna aus den Chats der Verschwörungstheoretiker. Solche Telegram-Gruppen sind ein Sammelbecken für Aluhüte, radikale Impfgegner und Nationalisten.

Auf seinen Social-Media-Kanälen verbreitet Hildmann seit geraumer Zeit die Botschaft, eine Elite wolle mit dem neuen Coronavirus die Bevölkerung dezimieren. Staatsoberhäupter wie Angela Merkel sowie jüdische Familien wollten mit der Hilfe von Microsoft-Gründer Bill Gates Zwangsimpfungen mit Chip-Implantaten durchsetzen. Es drohe daher ein Völkermord, sofern er die Welt nicht rette.



Man lebe in Deutschland in einer Corona-Diktatur. Hildmann wünscht sich daher, dass Trump die deutsche Bundeskanzlerin absetzt und die Regierung soll in den USA vor ein Militärgericht gestellt werden. Hilfe erhofft er sich auch von Wladimir Putin.



Für viele Menschen ist der Autor veganer Kochbücher längst zur Lachnummer mutiert, andere nehmen seine kruden Verschwörungstheorien ernst. So nehmen an den Corona-Demonstrationen auch radikale Impfgegner und Nationalisten teil, die Hildmanns Gedankengut teilen. Abstruse Verschwörungsmythen wandern über Kanäle wie Telegram auf Plattformen wie YouTube, WhatsApp und Facebook, wo sie ein Millionenpublikum finden.



Wegen seiner radikalen Äusserungen wird Hildmann vom deutschen Staatsschutz unter die Lupe genommen. Die Polizei ermittelt wegen «der öffentlichen Androhungen von Straftaten».



(oli)



