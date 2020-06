Digital

Attila-Hildmann-Memes: So lacht das Netz über den Verschwörungstheoretiker



Attila Hildmann ruft zur Corona-Demo auf, (fast) niemand kommt – und das Netz lacht Tränen

Attila Hildmann rief fürs Wochenende zu einer weiteren Corona-Demo in Berlin auf. Gekommen ist nur ein versprengtes Häufchen von Aluhüten und Nationalisten. Anonymous und andere Netz-Aktivisten lassen die Meme-Maschine heiss laufen.

Während der Corona-Krise ist der frühere TV-Koch Attila Hildmann vom Vegan-Influencer zum Verschwörungstheoretiker mutiert, der sich als Sprachrohr der Anti-Lockdown-Bewegung inszeniert. Zuletzt hat er sich weiter radikalisiert und verbreitet nun offen antisemitische Parolen. In seinem öffentlichen Telegram-Kanal bezeichnete er Adolf Hitler als «Segen für Deutschland» im Vergleich zu Angela Merkel. In Deutschland ist der Staatsschutz deswegen aktiv geworden. Die Polizei nimmt Hildmanns Aktivitäten in den sozialen Medien unter die Lupe. Ihm wird Antisemitismus und Volksverhetzung vorgeworfen.



Das Hacker-Kollektiv Anonymous hat in den letzten Tagen seinen Firmenserver gehackt, eine seiner Telegram-Gruppen infiltriert und interne Chats veröffentlicht. Die Netz-Aktivisten sehen in Hildmann eine Gefahr für die Demokratie. Den Hackern geht zudem gegen den Strich, dass der Vegan-Koch seit Ausbruch der Corona-Pandemie abstruse Lügen über Impfungen, Bill Gates oder 5G verbreitet, die offenbar bei immer mehr Menschen verfangen. Laut Hildmann ist das Coronavirus ein Geheimplan der Eliten, um die Weltbevölkerung zu dezimieren. Er könne das Volk vor dem anstehenden Genozid retten.



Wenn du zur Corona-Demo aufrufst und nur 50 Menschen auftauchen bild: JaneDoe32670674

Die neue Hildmann-Jugend Die neue Hildmann-Jugend. pic.twitter.com/e2DmNslrdV — Gerhard Torges (@gtorges) June 20, 2020

Wenn dein Ego grösser als deine Demo ist ... bild: fiese interwebs-antifas

Attilas Schäfchen auf dem Weg zur Demo @AnonNewsDE Seid ihr schon da? Attilas Herde ist auf dem Weg. #attilahildman #attila #Hildmann pic.twitter.com/Gw3xhh0cki — unkown Artist (@Biermaster) June 20, 2020

Kurzzusammenfassung seiner Rede: #AttilaHildmann ist einfach durch!



Zitat aus seiner Rede in #Berlin gerade:



"Was heißt Nazi? National Sozialist! Ich bin aber keiner, pffft!"



10 Minuten später:



"Wenn ich halt im Knast lande, schreibe ich halt mein Kampf 2.0, ist mir doch egal" — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 20, 2020

Was nach Hildmanns neuster Rede wirklich passiert ist bild: karmaup10

Wie er sich wirklich fühlt gif: giphy

Wie er auf die Schlappe reagiert:

Wenn du glaubst, es könne nicht mehr schlimmer werden bild: leonkarakas



#Hildmann ist auch gleichzeitig für das Injizieren von Desinfektionsmittel und gegen komplexe Zusammenhänge jenseits von gut und böse.

Denn in seiner Welt gibt es nur zwei Betrachtungsweisen... alles andere verwirrt ihn scheinbar nur. pic.twitter.com/h6vpctTQFS — 🤘Stay the (Joe) Fuck @ Home🤘 (@heavyblogging) June 21, 2020

Obacht, Attila! Christian Drosten joined the group ...

An wen nur erinnert uns das? Hildmann erheischt Lacher und Applaus mit dem „Witz“, er, „AH“, würde im Gefängnis „Mein Kampf 2.0“ schreiben und stellt die deutsche Verantwortung für die KZ als Lüge dar. #b2006 pic.twitter.com/mPEvD7Yjd7 — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) June 20, 2020

Warum Hildmann so merkwürdige Hosen anzieht bild: falschesmodell

Anonymous geht zum Meme-Angriff über Da Hildi ja gerade unseren Twitter Account belurkt & Beiträge auf Telegram von uns teilt (Danke für die Follower), haben wir noch einen für dich: pic.twitter.com/ekr4eaRtE9 — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 19, 2020

Was Attila am Wochenende sonst noch so getrieben hat Wer glaubt, Attila Hildmann hat schon lange keine Grenzen mehr vor sich, die er ueberschreiten koennte...



Ich hab selten so eine faschistoide Kackophonie konsumiert und musste nach 5 Minuten abschalten. pic.twitter.com/GcD8s9u8AL — Sascha (潘賞世) Pallenberg (@sascha_p) June 19, 2020

Bald in Ihrem Laden! pic.twitter.com/hxg3s6tPne — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 20, 2020

Was Angela Merkel davon hält bild: LeonKarakas

Warum Hildmann noch immer nicht weiss, wer genau seine Telegram-Gruppe infiltriert hat Anonymous hackt eine Telegram-Gruppe von Attila Hildmann.

Er versucht verzweifelt herauszufinden, wer dahintersteckt. Problem ist nur: Wirklich jeder trägt derzeit eine Maske. — ZDF heute-show (@heuteshow) June 18, 2020

Hildmann: «Die können mich nicht hacken!»

Anonymous: 👇🏽 Attila deine Show auf Telegram war lächerlich. Wir zeigen dir Entertainment.



Bezüglich deiner Sprachnachricht "Die können mich nicht hacken!" Screenshot regelt!



Keinen XSS Filter zu verwenden kann weh tun bei stored & reflected XSS. Und, evil JS schon gefunden? Pleb! :> pic.twitter.com/YAhX253GG0 — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 20, 2020

Und Anonymous so: Über 60000 Follower? LOL, waren das gestern nicht noch 57K? oO



Ähm ja, Danke! je härter ihr rockt, desto besser rocken wir. Bla ... ihr rockt! 🤟 pic.twitter.com/OAcaZQ58iT — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 21, 2020

Atilla muss übrigens wirklich keine Angst vor uns haben, körperlich würden wir ihm oder anderen Menschen nie etwas antun.



Aber wenn dich eine Internet Hass Maschine überrollt, macht das etwas mit bzw. in deinem Kopf. Er kann das mittlerweile immer weniger verbergen. 1/3 — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 21, 2020

Und er kann nichts dagegen machen, uns nicht bedrohen oder einschüchtern. Er steht einer anonymen Masse mit verschiedenen Fähigkeiten gegenüber.



Er tut zwar immer so cool und hart, ist es aber nicht.



Er wollte diesen Krieg und hat dazu aufgerufen, er wird aber fallen. 3/3 — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 21, 2020

Und zum Schluss noch dies: Und wer noch immer sagt "Gebt solchen Leuten doch nicht so viel Aufmerksamkeit" hat die ganzen Aktionen nicht verstanden.



Weggucken & belächeln bringt nichts, diesen Fehler macht unsere Regierung schon zu oft.



Kurz über Lang wird er da landen, wo auch M. Rönsch ist, im Knast. — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 19, 2020

