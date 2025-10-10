VW verkauft deutlich mehr Elektroautos

Hochnebel10°
Elektroauto

Neue E-Autos von Volkswagen: VW ID. Cross, Skoda Epiq, Cupra Raval, VW ID. Polo und VW ID. Polo GTI.
Was Elektroautos betrifft, ist Volkswagen weiterhin erfolgreich unterwegs. Die Verkaufszahlen schnellen seit Anfang Jahr in die Höhe. Doch es läuft nicht in allen Weltgegenden gut.
10.10.2025, 08:5410.10.2025, 08:54

Volkswagen macht beim Verkauf von Elektroautos in Europa weiter grosse Fortschritte. Die Zahl der Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge stieg nach Informationen der deutschen Nachrichtenagentur DPA in den ersten neun Monaten des Jahres um mehr als drei Viertel.

Zur Einordnung: Im schwachen Vorjahreszeitraum wurden in Europa rund 293'300 reine Stromer verkauft. Die gesamten Auslieferungszahlen auf Konzernebene wollen die Wolfsburger im Laufe des Freitags bekanntgeben.

Der Marktanteil von VW bei Elektroautos lag auf dem Heimatkontinent zuletzt bei 27 Prozent – und damit weit vor der Konkurrenz.

E-Auto-Boom in Europa

In Europa war von Januar bis September jedes fünfte ausgelieferte Fahrzeug ein reiner Stromer. Ein Jahr zuvor waren es noch zwölf Prozent.

E-Auto-Bestellungen ziehen an

Auch die E-Auto-Bestellungen zogen dem Vernehmen nach weiter kräftig an: In Westeuropa lag der Wert in den ersten drei Quartalen fast zwei Drittel höher als ein Jahr zuvor. 2024 hatte das Ende eines Förderprogramms in Deutschland und anderen Ländern die Verkäufe von Batterieautos (BEV) stark belastet. Auch insgesamt – also inklusive Verbrennern und Mischantrieben – bestellten Kundinnen und Kunden im Heimatmarkt mehr Fahrzeuge bei Volkswagen und seinen Tochtermarken. In den neun Monaten ergab sich ein Plus von fast einem Fünftel.

Elektroauto

Deutschland will E-Autos künftig wieder fördern, was sich weiter positiv auf das Stromer-Wachstum auswirken dürfte. Deutschland ist der grösste Automarkt Europas und VW in seinem Heimmarkt besonders dominant.

China und USA belasten

Trotz guter E-Auto-Verkäufe in Europa erwarten Experten für das dritte Quartal ein insgesamt gedämpfteres Bild. Die gesamten Auslieferungen dürften demnach bei rund 2,2 Millionen Fahrzeugen stagniert haben. VW hat insbesondere in China mit starker Billigkonkurrenz im E-Auto-Segment zu kämpfen. Deshalb konzentriert sich VW dort auf den Verkauf seiner Verbrenner-Fahrzeuge, die weiterhin gefragt sind. Erst ab 2026 soll eine neue E-Auto-Generation, die mit chinesischen Partnern spezifisch für China entwickelt wurde, das Stromer-Wachstum im grössten E-Auto-Markt ankurbeln.

VWs Antwort auf günstige China-Stromer kommt spät, aber mit Wucht

In den USA wirbelt die Zollpolitik von Präsident Donald Trump den Markt für ausländische Anbieter durcheinander. Mit dem Wegfall der staatlichen E-Auto-Förderung unter Trump dürften Elektroautos in den USA weiterhin weit hinter den Verkaufszahlen in China und Europa bleiben.

(sda/dpa/oli)

2
