Das waren 2022 die 50 meistverkauften Elektroautos in Europa

In Europa wurden 2022 über 1,5 Millionen Elektroautos verkauft – selbstredend ein neuer Rekord. Tesla führt die Stromer-Hitparade mit zwei Modellen an: Der Elektro-SUV Model Y war das mit Abstand beliebteste E-Auto in Europa. Das ältere Model 3 verkaufte sich zwar deutlich schlechter als im Vorjahr, fuhr aber trotzdem noch auf Rang zwei. Auf Rang drei folgt der ID.4 von VW und somit ein weiterer Elektro-SUV.

Mit dem Fiat 500 und dem VW ID.3 auf den Rängen vier und fünf verkauften sich auch zwei E-Autos aus der Klein- und Kompaktwagenklasse gut. Mit dem Dacia Spring ist auch das günstigste Elektroauto Europas noch knapp in den Top 10 platziert.

Die Statistik umfasst 18 westeuropäische Länder, die den Grossteil der E-Auto-Verkäufe in Europa ausmachen.

Einschränkend ist zu sagen: Bei vielen Herstellern wurden 2022 mehr Elektroautos bestellt, als gebaut und ausgeliefert werden konnten. Die Verkaufsstatistik spiegelt daher nicht ausschliesslich die Nachfrage, sondern im starken Mass, wie gut die einzelnen Modelle verfügbar waren.

Die 50 meistverkauften E-Autos in Europa 2022 Die Statistik umfasst die 28 absatzstärksten E-Auto-Märkte Europas.

Tesla dominiert die Verkaufsstatistik gleich in mehreren westeuropäischen Ländern, was auch daran liegt, dass sich bei Tesla alle Verkäufe auf nur zwei relevante Modelle verteilen. Umgekehrt verteilen sich die E-Auto-Verkäufe beim Volkswagen-Konzern auf diverse Modelle der Marken VW, Audi, Skoda, Cupra und Porsche.



Anders gesagt: Obwohl Tesla gleich mit zwei Modellen an der Spitze steht, verkauft der gesamte Volkswagen-Konzern in Europa insgesamt mehr Elektroautos, wie die Zahlen der Marktforschungsfirma Jato Dynamics zeigen.



E-Autos in der EU nun zweistellig

Insgesamt haben batteriebetriebene Autos bei den Neuzulassungen in der EU im vergangenen Jahr einen Marktanteil von zwölf Prozent erreicht (18 Prozent in der Schweiz). Lange Lieferzeiten wegen fehlender Komponenten und markant gestiegener Preise verhinderten ein noch stärkeres Wachstum.

Weltweit verkaufte Tesla 2022 am meisten Elektroautos, allerdings rückt der chinesische Auto- und Akkuhersteller BYD den Amerikanern auf die Pelle.

E-Auto-Verkäufe weltweit von Tesla, BYD und Volkswagen (2020 bis 2022) BYD rückt Tesla immer näher, VW liegt als Nummer drei deutlich zurück. bild: insideev

BYD (Build Your Dreams) drängt verstärkt in den Westen und kann anders als Tesla eine breite Palette an E-Autos anbieten: vom grossen und teuren SUV bis zum günstigen Kleinwagen. Mit dieser Strategie hat BYD Tesla in China im letzten Jahr als meistverkaufte E-Auto-Marke abgelöst.

Weltweit der drittgrösste E-Auto-Hersteller ist der Volkswagen-Konzern. Die Deutschen sind zwar Marktführer in Europa, haben aber vor allem in China grosse Probleme, gegen die heimische Konkurrenz zu bestehen.

