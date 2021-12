Facebook warnt 50'000 User: Sie sind im Visier von Überwachungsfirmen

Die Fallzahlen steigen wieder leicht an – so sieht's in deinem Kanton aus

Mordpläne in Telegram-Gruppe: So geht Deutschland gegen radikale Corona-Gegner vor

Morddrohungen, Gewaltaufrufe: Über den Messengerdienst Telegram kommuniziert die radikalisierte Corona-Gegner-Szene. Der in den Emiraten gemeldete Dienst ist für die Behörden kaum erreichbar.

Razzia am Mittwoch in Dresden und im sächsischen Heidenau bei radikalen Corona-Massnahmengegnern. Diese haben in einer Gruppe des Messengerdienstes Telegram Mordpläne gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) geschmiedet. Kretschmer ruft unter anderem zur Impfung auf. Ein Gruppenmitglied gab gar an, sich bereits mit Waffen und Munition eingedeckt zu haben.