«Schweiz hinkt Realität hinterher»: Es steht schlecht um unsere Cybersicherheit 

Schweizerin bricht Grapscher an Silvesterfeier die Nase

In der Silvesternacht hat am Wiener Rathausplatz ein 20-jähriger Mann offenbar mehreren Frauen an den Hintern gefasst. Eine 21-jährige Schweizerin liess sich das nicht gefallen und brach dem Grapscher mit einem Schlag die Nase.

Der junge Mann wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt. Die junge Schweizerin hat ebenfalls eine Anzeige wegen Körperverletzung zu gewärtigen, da es sich dabei um ein …