So will sich die EU besser vor Cyberangriffen durch Russland und Co. schützen

Das Europaparlament hat am Donnerstag in Brüssel eine Einigung mit den EU-Staaten gebilligt, die die Netz- und Informationssysteme besser vor Hackerangriffen schützen soll.

«Love Hurts»: Hard-Rock-Legende Dan McCafferty von Nazareth ist tot

Dan McCafferty, Ex-Leadsänger der schottischen Hardrock-Band Nazareth, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Ein Toursprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch auf Nachfrage den Todesfall.

Die Tournee der Band geht den Angaben zufolge weiter. In den nächsten Wochen gibt Nazareth auch Konzerte in Deutschland, am Freitag ist ein Auftritt in Flensburg geplant.