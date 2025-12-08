2026 sollen in Deutschland rund 700'000 neue E-Autos auf die Strassen kommen. bild: t-online

Deutschland erwartet E-Auto-Boom für 2026

E-Autos werden im kommenden Jahr in Deutschland stark zulegen, glaubt der Verband der Automobilindustrie. Hoffnung macht die angekündigte staatliche Förderung für private E-Autos.



Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Der Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) erwartet für das kommende Jahr die Neuzulassung von rund 693'000 neuen reinen Elektroautos (BEV). Das wären rund 30 Prozent mehr, als voraussichtlich im Gesamtjahr 2025 zugelassen werden, wie der Verband mitteilte. Bereits in diesem Jahr legten E-Autos in unserem Nachbarland um rund 38 Prozent zu, während sie in der Schweiz nur um 9 Prozent wuchsen.

Inklusive weiterer alternativer Antriebe wie Plug-in-Hybriden kommt der VDA auf knapp eine Million Neuzulassungen von Fahrzeugen mit elektrisch unterstützten Antrieben. Die Zahl neuer Plug-in-Hybride dürfte demnach hingegen etwas zurückgehen: um fünf Prozent auf 286'000 Neufahrzeuge.

Voraussetzung: Private E-Auto-Förderung kommt

Bezogen auf die reinen Batterieautos liegt die Prognose des deutschen Autoverbandes VDA etwas unter der des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, der rund 740'000 neue E-Autos im kommenden Jahr für möglich hält – vorausgesetzt, die von der Bundesregierung für 2026 angekündigte Förderung für private E-Autos komme. Diese Bedingung stellt der VDA ebenfalls für die eigenen Einschätzungen.

Für den Gesamtmarkt sieht der Branchenverband hingegen kaum Erholung. Über alle Antriebsarten hinweg hält der VDA für das kommende Jahr insgesamt 2,9 Millionen Pkw-Neuzulassungen für möglich. Das wären voraussichtlich rund zwei Prozent mehr als dieses Jahr. Vom bisherigen Rekordjahr 2019, vor der Pandemie, sind diese Zahlen aber noch deutlich entfernt. Damals wurden, bezogen auf die Prognose für 2026, fast 20 Prozent mehr Neuwagen zugelassen.

(t-online/dpa/oli)