In den vergangenen Wochen wurden mehrere Militäreinrichtungen auf der Krim angegriffen. Dabei wurden auch Munitionsdepots der Russen zerstört. Auf dem Flugplatz Saky kam es zu mehreren Explosionen, wodurch bis zur Hälfte der Flugzeuge der Schwarzmeerflotte zerstört worden sein könnten, berichtete Reuters unter Berufung auf eine Quelle in offiziellen EU-Kreisen.

Solche Flugabwehrsysteme vom Typ S-400 seien in der Region um Jewpatorija inzwischen praktisch jeden Tag aktiv, schreibt Krutov. Am Wochenende etwa warf die Krim-Verwaltung der Ukraine gleich mehrere Angriffsversuche mit Drohnen oder Raketen vor – die aber angeblich abgewehrt worden seien.

Die sorglosen Touristen veröffentlichten die Aufnahmen mit den mobilen Flugabwehrsystemen im Hintergrund auf dem russischen Facebook-Pendant vk.com. Das Foto enthält Koordinaten, aus denen hervorgeht, dass die Bilder an der Schwarzmeerküste in der Nähe des Salzsees bei Jewpatorija aufgenommen wurden. Ein Abgleich mit Satellitenaufnahmen und weiteren von Social-Media-Nutzern veröffentlichten Fotos aus der Region verriet dem unabhängigen Schweizer Satellitenbild-Spezialisten Benjamin Pittet den genauen Standort, wie er auf Twitter schreibt.

Russische Touristen auf der besetzten Krim haben mit Ferienfotos den genauen Standort der russischen Flugabwehr in der Nähe der Küstenstadt Jewpatorija verraten. Dies berichtete am Sonntag der auf Open Source Intelligence (OSINT) spezialisierte Journalist Mark Krutov von Radio Liberty.

Die 5 spannendsten Schweizer Spiele, auf die wir uns freuen dürfen

Die Kölner Messe ist das Schaulaufen der Games-Branche. Wir stellen dir fünf Schweizer Spiele vor, die dort gezeigt werden – und auf die es sich zu warten lohnt.

Die Gamescom ist wieder da! 2020 und 2021 fand die weltgrösste Spielemesse wegen Corona weitgehend virtuell statt – doch in diesem Jahr öffnet sie wieder ihre Pforten für Fachbesucher und Spielefans. Vom 24. bis 28. August wird in Köln so einiges geboten sein – den Anfang macht bereits am 23. August die Opening Night Live mit Host Geoff Keighley, die du auch live im Stream verfolgen kannst! Dort gibt es einen Vorgeschmack auf die vielen Neuheiten, die während der fünf Messetage meist auch anspielbar sind.