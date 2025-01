Lucie ist bereits wieder offline, die Antworten bleiben aber für die Ewigkeit. Bild: Linagora

Komischer als die Antworten dieser französischen KI wird es heute nicht mehr

Dienstag, 28. Januar 2025.

Heute widmen wir uns den grossen Fragen des Universums, nämlich: Was ist eine Ziege?

Das ist eine Ziege. Eine Ziege ist kein Spielzeug. Eine Ziege ist ein Tier. Bild: Shutterstock

Eine Ziege ist ein Tier. Die Ziege ist ein Wiederkäuer, gehört der Familie der Hornträger an und ist oft dämmerungsaktiv. Ziegen findet man in vielen Gegenden der Welt, in Eurasien, in Nordafrika und in Nordamerika.

So weit, so määh. Aber: Hast du gewusst, dass die Quadratwurzel aus einer Ziege eins ist? Nein? Bist du in der Schule am Fenster gesessen? Lieber dem Schwarm ans Ohrläppchen geguckt?

Denn gemäss einer Antwort der neuen, mit universeller Weisheit ausgestatteten künstlichen Intelligenz Lucie ist das nämlich so.

Aber fangen wir von vorne an. Lucie ist ein mit KI ausgestatteter Chatbot. Unterstützt wurde die Entwicklung von Lucie von der französischen Regierung. Also keine halbe Sache.

Am Donnerstag wurde sie dann der Öffentlichkeit präsentiert. Und siehe da: Es dauerte nicht lange, bis Lucies Antworten von Usern in den Sozialen Medien gefeiert wurden. Drei Beispiele:

Auf die Aufforderung eines Users, mal ein wenig über die Eier von Kühen (was sonst?) zu reden, gab Lucie folgende Antwort: «Kuheier, auch Hühnereier genannt, sind essbare Eier, die von Kühen produziert werden.» Und weiter: «Kuheier sind eine Quelle von Proteinen und Nährstoffen und gelten als gesundes und nahrhaftes Lebensmittel.»

Auf die Frage eines Users, ob Lucie 5 mit (3+2) multiplizieren kann, gab Lucy die unter Mathematikerinnen und Mathematikern umstrittene Antwort 17 (einige würden behaupten, es wäre 25, aber wer weiss das schon so genau).

Zudem «sprach» Lucie den legendären Satz: «Die Quadratwurzel aus einer Ziege ist eins.»

Ein technischer Ejaculatio praecox

Ein klassisches Beispiel eines KI-Programmes also, das zu früh veröffentlicht wurde – ein Ejaculatio praecox im technischen Sinne, sozusagen.

Unter anderem für die Entwicklung verantwortlich war die Linagora-Gruppe. Das Unternehmen erklärte am Samstag, dass ihr Chatbot noch ein «akademisches Forschungsprojekt im Anfangsstadium» sei.

Man habe das Programm zu früh veröffentlicht und hätte «die Nutzerinnen und Nutzer deutlicher über die Grenzen des Modells in seiner derzeitigen Form informieren sollen». Man habe sich von der eigenen Begeisterung mitreissen lassen, heisst es weiter.

Mittlerweile wurde Lucie wieder offline genommen. Gegenüber CNN sagt Michel-Marie Maudet von der Linagora-Gruppe, dass der KI-Chatbot aktualisiert und anschliessend in einer Beta-Version getestet werde, «bevor er wieder an die Öffentlichkeit geht».

Fürs Erste ist damit also Schluss mit lustigen, universellen Wahrheiten von Lucie. Eigentlich schade. Zwar schreiben die Verantwortlichen, dass Lucie noch nicht reif für unsere Zeit war. Aber vielleicht war es ja auch umgekehrt?

Schon der deutsche Dichter Christian Morgenstern schrieb einst: «Eine Wahrheit kann erst wirken, wenn der Empfänger für sie reif ist.»

Vielleicht waren wir also einfach wie eine grüne Banane: noch nicht reif genug.