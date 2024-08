Schweizer Computerspiele sind auch in diesem Jahr an der Gamescom anzutreffen. Bild: PVM Productions

5 Gaming-Highlights, mit denen die Schweiz bei der Gamescom auftrumpft

Die weltgrösste Computerspielemesse steigt in Köln – und Schweizer Produktionen sind prominent dabei. Wir stellen dir fünf Highlights vom SwissGames-Stand vor.

Am 21. August ist es wieder so weit: Dann wird in Köln die Gamescom eröffnet. Wie in den Vorjahren sind auch dieses Jahr etliche Schweizer Spieleentwickler vor Ort. An ihrem SwissGames-Stand präsentiert die Kulturstiftung Pro Helvetia insgesamt 19 eidgenössische Produktionen, die sich gerade in der Entwicklung befinden. Für die zumeist jungen Schweizer Spiele-Startups ist das eine hervorragende Gelegenheit, mit potenziellen Investoren und Publishern in Kontakt zu kommen.

Sehr wichtig ist den Indie-Entwicklern auch das Feedback, das sie von Usern auf der Gamescom erhalten – sei es zur Story, zum Gameplay oder zur Grafik. Kurz gesagt: Die Gamescom ist für die «Indies» eine tolle Bühne, auf der sie ihre Projekte präsentieren und voranbringen können. Und das in direkter Nachbarschaft zu millionenschweren AAA-Produktionen!

Um Fachbesucher wie beispielsweise Publisher zu erreichen, baut SwissGames seinen Stand wie üblich in der Business Area auf – genauer gesagt in Halle 4.1 am Stand C050g. Für «herkömmliche» Messebesucher ist die Business Area nicht zugänglich. Mit unserem Listicle bekommt ihr aber einen ersten Eindruck von den Highlights, die dort geboten werden.

Drei der fünf Games, die wir hier für euch ausgewählt haben, bieten auch schon eine Demo-Version auf der Download-Plattform Steam: Wenn ihr einen PC besitzt, könnt ihr sie also direkt ausprobieren! Übrigens sind einige Schweizer Games auch für «herkömmliche» Gamescom-Besucher anspielbar – nämlich am Sammelstand Indie Arena Booth in Halle 10.2. Am Ende unseres Highlight-Showcases findet ihr die komplette Liste der Schweizer Gamescom-Spiele – und auch die Info, ob sie an der Indie Arena Booth vertreten sind. Jetzt aber viel Spass mit unseren Highlights!

Projected Dreams

Studio: Flawberry Studio (Zürich)

Genre: Rätselspiel

Plattform: PC

Erscheinungstermin: 2025

(Demo bereits verfügbar)

«Projected Dreams» ist ein Cozy Game aus Zürich – und zwar ein sehr nostalgisches! Schauplatz ist ein Kinderzimmer in den 1990er Jahren: Ein Lichtkegel wirft eine Schattensilhouette an die Wand – und Protagonistin Senka versucht, mit ihren Spielsachen bestimmte Schatten nachzubauen. So verändert sich mit der Zeit auch die Umgebung und bringt vergangene Familienbeziehungen zum Vorschein. Die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen zusehends ...

Die Idee für das bittersüsse Puzzle-Spiel hatte Flawberry Studio im Jahr 2022 – nämlich bei einem Game Jam. Das Motto des Events («It is not real») habe sie zu den Schattenspielen inspiriert, erzählt Studio-Mitgründer Luca Imesch. Die Macher entwickelten den Game-Jam-Prototyp konsequent weiter und fügten immer mehr spannende Aspekte hinzu. «Senka stellt sich zum Beispiel vor, dass sie Astronautin wird», erläutert Imesch. «Das Zimmer verwandelt sich dann in eine Art Space-Shuttle-Raum.» Auch an der Spielmechanik hat Flawberry Studio weiter eifrig gefeilt: Im Weltraum beispielsweise lassen sich Gegenstände klonen, vergrössern oder verkleinern. Wir sind gespannt, wie sich «Projected Dreams» spielt!

Tom the postgirl

Studio: Oopsie Daisies Studio (Zürich)

Genre: Adventure

Plattformen: PC, Mac

Erscheinungstermin: steht noch nicht fest

(Demo bereits verfügbar)

Euch gefallen Filme von Tim Burton oder auch die Streaming-Serie «Wednesday»? Dann ist «Tom the postgirl» sehr wahrscheinlich das Richtige für euch! In dem handgezeichneten 2D-Adventure spielt ihr das Mädchen Tom, das in ihrem Dorf Pakete zustellt. Allerdings hat Tom die seltsame und fragwürdige Angewohnheit, ihre Mitmenschen auszuspionieren – sie ist eine kleine Voyeurin! Das Mädchen nutzt jede sich bietende Gelegenheit, um in die Wohnungen hineinzuspähen – und auch, um sich den Inhalt der Pakete anzuschauen. Was dabei zum Vorschein kommt, ist oft richtig gruselig, weil das Dorf viele unerfreuliche Geheimnisse birgt ...

«Tom the postgirl» wurde unter anderem durch das Märchen «Rotkäppchen» inspiriert, erzählt Game-Designerin Léa Coquoz. «Es handelt von einem sehr neugierigen und naiven Mädchen, das seiner Grossmutter einen Korb voll Esswaren ausliefern soll. Ihre Neugier und Naivität werden ihr im Laufe der Geschichte zum dramatischen Verhängnis.» Mit «Tom the postgirl» entwickelt Oopsie Daisies Studio diese Idee auf lustig-schauerliche Weise weiter. Léa erinnert sich daran, wie neugierig sie selbst als Kind war, wenn Pakete eintrafen. Diese Neugier soll das originelle Postzustell-Adventure reflektieren.

Henry Halfhead

Studio: Lululu Entertainment (Zürich)

Genres: Sandbox, Rätselspiel

Plattformen: PC

Erscheinungstermin: steht noch nicht fest

Lululu Entertainment aus Zürich sind schon etwas länger Teil der Schweizer Indie-Szene. Schon vor der Studiogründung im Jahr 2022 veröffentlichte ein Kernteam das Spiel «Bämeräng», bei dem ihr euch mit Bumerangs in einer kunstvollen Pixel-Landschaft duelliert. Das neue Spiel «Henry Halfhead» ist ebenfalls schön bizarr: Ihr schlüpft in die Rolle des halben Kopfes Henry, das die Eigenschaft besitzt, mit jedem Objekt in der Nähe verschmelzen zu können. Ziel des Spiels ist, die Eigenschaften und Fähigkeiten der Objekte zu nutzen, um in den Levels und der Geschichte voranzukommen. Ganz alltägliche Objekte erscheinen dabei plötzlich in einem neuen Licht!

Genau dieser verspielte Umgang mit dem Alltäglichen fasziniert Studio-Mitgründer Aaron Abt und seine Kollegen. «Wir finden es spannend, dass ein relativ belangloser Apfel für Henry und die Spielenden zum Spielzeug werden kann – oder dass das Zubereiten eines Frühstückstoasts zu einem Parkourlauf in der Küche wird», sagt Abt. Auch bei diesem Spiel dreht sich viel um die Neugier, die Henry als Kleinkind noch hat – und die er später als Erwachsener wiederfinden möchte. Wir freuen uns auf «Henry Halfhead»!

Hermit: An Underwater Tale

Studio: Early Coffee Games (Genf)

Genre: Arcade-Action

Plattformen: PC, Mac, Linux, Switch

Erscheinungstermin: Steht noch nicht fest

(Demo bereits verfügbar)

Besonders viele SwissGames-Beiträge kommen in diesem Jahr aus Zürich. Kein Wunder, ist doch die Grossstadt ein wahrer Tummelplatz für Schweizer Spielestudios! Early Coffee Games sitzen allerdings in einer Stadt, die ebenfalls viele Indie-Developer beheimatet: Genf! «Hermit: An Underwater Tale» ist ein rasantes Geschicklichkeitsspiel, in dem er die Rolle eines kleinen Einsiedlerkrebses übernehmt. Der Krebs bekommt es schon bald mit allerlei hinterhältigen und gefährlichen Meeresbewohnern zu tun, beispielsweise Quallen und Muränen ...

Was also tun? Hermit sammelt in Windeseile alle möglichen Muschelschalen, die er auf dem Meeresgrund findet – und benutzt diese Schalen dann als Geschosse. In «Hermit: An Underwater Tale» sind also nicht nur Geschicklichkeit und Schnelligkeit gefragt, sondern auch kluges Ressourcen-Management ... andernfalls gehen dem Krebs die Geschosse aus! Die Idee für das Spiel entstand übrigens beim Global Game Jam 2019. Noch ein Schweizer Spiel also, dass einem Game Jam profitierte!

Kohlrabi Starship

Studio: Whimsical Wolff Games (Zürich)

Genres: Landwirtschaftssimulation, Sandbox

Plattformen: PC, Mac, Linux

Erscheinungstermin: steht noch nicht fest

Ihr seht, wir mögen Cozy Games! Deshalb haben wir – zusätzlich zu «Projected Dreams» – noch einen weiteren Vertreter dieses Genres ausgewählt. «Kohlrabi Starship» ist ein Solo-Projekt der Zürcher Digitalkünstlerin WolKa. Das Spiel kombiniert zwei Dinge, die auf den ersten Blick nicht so recht zusammenpassen wollen: Farming und Weltraum-Erkundung. Doch weit gefehlt! «Kohlrabi Starship» bringt die liebevolle Pflanzen- und Tieraufzucht mit den Weiten des Weltalls auf sehr gekonnte Weise zusammen ...

Wie das geht, fragt ihr? Nun, ihr besitzt im Spiel ein Gewächshaus-Raumschiff, das ihr von eurer Grossmutter geerbt habt. Mit dem Raumschiff unternehmt ihr Reisen zu fremden, geheimnisvollen Planeten, um dort Pflanzen, Tiere und ausserirdisches Leben an Bord zu nehmen. Nach der Rückkehr auf euren Heimatplaneten könnt ihr das dortige Ökosystem mit den Entdeckungen bereichern. Wie es sich für ein Farming-Game gehört, spielt auch die Ernte und ihr Ertrag eine wichtige Rolle. Bevor wir's vergessen: Ihr könnt auch Freundschaften mit Einheimischen und Ausserirdischen schliessen. Sehr cozy – und sehr abgespaced!

So, das war unser subjektiver Highlight-Showcase! Die komplette Liste aller 19 SwissGames-Beiträge findet ihr hier. Alle Games, die ihr an der Indie Arena Booth spielen könnt, sind mit «(IAB)» gekennzeichnet.

CACTUS – Axon Flux AG

Cocolation – Tim Nguyen & Amélie Gorret

Death Club – Nerve Singer

Eldritch Empathy – LUAL Games (IAB)

Flying Toyz – Momento Games

Henry Halfhead – Lululu Entertainment (IAB)

Hermit: an Underwater Tale – Early Coffee Games

Kohlrabi Starship – Whimsical Wolff Games (IAB)

Malignity – Semi Salted Games

Monuments to Ruin – Ohnsinn

Projected Dreams – Flawberry Studio (IAB)

Psychotic Bathtub – natsha (IAB)

Roots of Fury – knit'n'purl game studio GmbH

Sneaky Blinder – Lakeview Games SNC

Shoe It All – Amberbite

The Road Ahead – Asteroid Lab Sàrl

Tom the postgirl – Oopsie Daisies

Trailblazers – Strangers Sàrl

Wizdom Academy – Kipwak Studio

