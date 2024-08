Ob Fans auch bei «EA Sports FC 25» Grund zum Jubeln haben, wird sich bei Erscheinen des Spiels zeigen. Bild: EA Sports

«EA Sports FC 25» wird anders – aber auch gut?

Klüger, schöner und komplexer – aber auch besser? Mit «EA Sports FC 25» feiert der Fussball-Primus sein alljährliches Comeback. Der Vorschaubericht liefert alle Infos zum kommenden König Fussball.

Seit über 30 Jahren ist es das gleiche Spiel: Wann immer EA Sports ein neues Fussball-Game auf den Markt bringt, stellt sich eine entscheidende Frage: Wie anders ist es? Denn auch wenn im Vorjahr noch aus «FIFA» «EA Sports FC» wurde, so hielten sich die Neuerungen doch in Grenzen. Vor allem dann, wenn man inzwischen 80 CHF und mehr ausgeben muss.

Am 27. September 2024 erscheint nun «EA Sports FC 25» für PC, PlayStation 4/5, Xbox Series S/X und Xbox One. Und da mögen einen Madrid-Star Jude Bellingham und Legenden wie Zinedine Zidane oder David Beckham noch so vertrauensvoll vom Cover angrinsen, so herrscht doch eine gewisse Unsicherheit, ob der kommende Kick wirklich neu oder doch nur ein Vollpreis-Update sein wird.

Besser dank FC IQ

Nachdem EA Sports in den Vorjahren mit Hypermotion und Spielerrollen Schwerpunkte setzte, baut man für «FC 25» die taktischen Möglichkeiten und das Spielerverhalten aus. Hobby-Trainer geniessen nun mehr Freiheiten bei der Aufstellung der eigenen Mannschaft und weisen den einzelnen Kickern nicht nur Rollen, sondern auch Fokusse zu. Dadurch verändern sich etwa die Laufwege und auch das Spielverhalten selbst.

Cover-Star Jude Bellingham etwa agierte in der vorgestellte Beta-Version als «Shadow Striker» und damit als «hängende Spitze». Das Ergebnis: Der Engländer hatte grossen Drang zum Tor und lief immer wieder zentral in Position. Anders hingegen als «Spielmacher» im offensiven Mittelfeld. Hier fungiert er als Schaltstation hinter den Spitzen und verteilt von dort aus die Bälle, ohne aber selbst den Abschluss übermässig oft zu suchen.

An Präsentation und Animationen wurde merklich gearbeitet. Bild: EA Sports

Erweiterungen der Karriere

Die neuen Möglichkeiten im taktischen Bereich werden gerade Möchtegern-Coaches erfreuen. Denn sie sind spürbar und ziehen sich durch alle Spielmodi. Beispielsweise ergänzt man die Karriere-Optionen um neue Transfer-Möglichkeiten. Hier kann man nun gezielt nach Spielern mit den für die eigene Spielphilosophie passenden Rollen, Talenten und Fokussen scouten. Dazu erweitert man die Scouting-Gebiete um 90 Nationen weltweit, sodass man etwa auch in Afrika nach neuen Stars suchen kann.

Die Spieler- und Trainer-Karriere ist nun erstmals auch mit den Frauen-Teams spielbar. Die grundlegenden Optionen sind hier gleich, allerdings wurden die Budgets der Clubs an die realen Gegebenheiten angepasst. Auch erweitert EA Sports die Karriere nun um aktuelle Inhalte, sodass Fans etwa in die laufende Saison einsteigen oder bestimmte Szenarien übernehmen können.

Sehr schön: Die Jugendarbeit spielt im Karriere-Modus eine übergeordnete Rolle. Erstmals nimmt man direkten Einfluss auf das Heranzüchten der Jungspunde. So legt man Trainingspläne fest und greift auch selbst ins Geschehen ein, um ausgewählten Talenten einen Boost zu verschaffen. Grundlage dafür ist der neue Rush-Spielmodus.

In Ultimate Team spielen Männer und Frauen in den Mannschaften. Bild: EA Sports

Was kann Rush?

Rush ersetzt den an «FIFA Street» angelehnten Volta-Modus, der offensichtlich bei der Community durchgefallen ist. In Rush geht's 5-gegen-5 auf verkleinerten Spielerfeldern zur Sache. Die vier Feldspieler besitzen keine feste Position, was gerade im Online-Spiel für mehr Kommunikation, aber auch Chaos sorgen soll. Im Gegensatz zu Volta spielen Tricks und Style keine übergeordnete Rolle, trotzdem ist der Spielablauf schnell und actionreich.

Rush kommt mit eigenen Regeln daher: So gibt es keinen Anstoss. Vielmehr wird das Leder von der Seitenlinie eingerollt, sodass ein Wettrennen um den Ballbesitz entsteht. Harte oder gar absichtliche Fouls ahnden die Referees mit der blauen Karte und mit einer einminütigen Zeitstrafe. Statt Elfmetern gibt es wie im Eishockey Penalties, bei denen der Schütze auf den Torhüter zuläuft.

Verbessertes Spielerverhalten soll für dynamischere Matches sorgen. Bild: EA Sports

So hübsch wie schon lange nicht mehr!

Ansonsten werkelt EA Sport merklich am Gesamterlebnis «FC 25». Beispielsweise reagieren nun die virtuellen Zuschauer auf den Rängen besser und dynamischer auf das Geschehen auf dem Platz. Am Spielfeldrand beobachtet man jetzt häufiger die Trainer bei ihrer Arbeit oder auch Maskottchen, die für Stimmung sorgen. Die Animationen wurden dank KI-Routinen noch stärker an ihre realen Vorbilder angepasst. Und bei Spielern, die nicht zur Verfügung standen, setzte man ebenfalls auf KI-Technik, um die einstmals generischen Editor-Modelle aufzuhübschen.

Hinzu kommen Details wie etwa ein Simulationsmodus, der Wind und Wetter stärker mit ins Spielgeschehen einbezieht oder auch Ray-Tracing-Unterstützung. Rush wird obendrein auch im Ultimate Team Einzug halten. Sehr ärgerlich: Wie schon im Vorjahr wird es neben einem kostenlosen auch einen kostenpflichtigen Season Pass für Ultimate Team und Pro-Clubs geben. Hinzu kommen Ingame-Transaktionen für Karten-Packs. «FC» bleibt also auch in diesem Jahr für EA Sports ein Milliardengeschäft und greift nebenbei in die Taschen der Vollpreiszahler. Diese Kritik muss sich auch das ansonsten interessante Gesamtpaket «EA Sports FC 25» gefallen lassen.

