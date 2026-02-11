wechselnd bewölkt, Regen
Russland

Netz-Zensur: Russland schränkt Messenger-Apps noch stärker ein

Seit Kriegsbeginn haben die russischen Behörden die Zensur im Internet drastisch verschärft.
Seit Kriegsbeginn haben die russischen Behörden die Zensur im Internet drastisch verschärft.

Die russische Telekom-Aufsichtsbehörde Roskomnadsor hat weitere Beschränkungen gegen mehrere Messenger-Dienste wie Telegram angekündigt – wegen angeblicher Rechtsverstösse.
11.02.2026, 08:5111.02.2026, 08:53

Die Messenger-Anbieter verstiessen weiterhin gegen russische Gesetze, liessen Personendaten ungeschützt und unternähmen nichts gegen Betrug und die Nutzung ihres Services zu kriminellen und terroristischen Zielen, teilte die russische Telekom-Aufsichtsbehörde am Dienstag mit. Daher werde Roskomnadsor schrittweise weitere Beschränkungen einführen.

Zuvor hatten Nutzer in Russland über Probleme beim Laden von Telegram geklagt. Medien berichteten daraufhin, dass Roskomnadsor Massnahmen zur Geschwindigkeitsdrosselung des Messengers ergriffen habe. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete unterdessen, dass seit Jahresbeginn sieben administrative Verfahren gegen Telegram anhängig sind. Der Messenger soll der Aufforderung nach dem Löschen extremistischer oder pornografischer Inhalte nicht nachgekommen sein.

Der Konflikt zwischen Telegram und den russischen Behörden hat eine lange Geschichte. Telegram-Gründer Pawel Durow lebt seit 2014 nicht mehr in Russland. Seine Ausreise soll mit der Weigerung zusammenhängen, persönliche Daten von Telegram nutzenden Demonstranten in der Ukraine an den russischen Geheimdienst weiterzugeben. Später gab es wegen des Streits um den Zugang zu Nutzerdaten mehrere Anläufe russischer Behörden, Telegram auszubremsen.

Verschärfte Gangart seit Kriegsbeginn

Seit Kriegsbeginn haben die russischen Behörden die Kontrolle und Zensur im Internet noch einmal drastisch verschärft. Kritik an dem von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Krieg gegen die Ukraine gilt als extremistisch. Im vergangenen Sommer sperrte Roskomnadsor Anrufe über WhatsApp und Telegram – diese sind in Russland seither nur noch mit Hilfe eines Virtual Private Network (VPN) möglich.

Zeitgleich wurde in Russland der Messenger Max auf den Markt gebracht. Während offizielle Stellen diesen als sicher bewerben, gab es bereits zahlreiche Klagen über Betrugsversuche unter Nutzung von Max.

(sda/dpa)

Analyse
Telegram geht es an den Kragen – und nicht nur die Russen sind zu Recht im Panikmodus
