Küchengehilfe oder Fallschirmaufklärer? Diese App verrät, zu was du in der Armee taugst

Darum sind Federers 100 Turniersiege wertvoller als Connors Rekord von 109 Titeln

Roger Federer macht beim Turnier in Dubai mit dem Finalsieg gegen Stefanos Tsitsipas die 100 voll. Es ist eine Marke, die kaum hoch genug eingeschätzt werden kann.

Roger Federer gehört nicht zu den Kannibalen des Sports, die keinen Platz neben sich lassen. Es stört ihn deshalb nicht, dass mit 109 Turniersiegen noch einer, Jimmy Connors, vor ihm liegt. «Wir leben in einer Zeit, in der anscheinend jeder Rekord gebrochen werden muss», sagt er an der Siegerehrung. «Für mich gilt das nicht, ich muss nicht jeden Rekord haben.»

Er freue sich über seine Erfolge, sagte Federer, und Connors solle noch lange Freude an seinen haben. Die 100, die bedeute Federer aber …