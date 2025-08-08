sonnig22°
DE | FR
burger
Digital
Social Media

Repost-Button auf Instagram: Meta kündigt gleich zwei Neuerungen an

Auf Instagram gibt es jetzt einen Repost-Button. Das hat es mit dem neuen Feature von Meta auf sich.
Wer nach einem Update auf Instagram scrollt, findet einen neuen Button vor. Ein weiteres Feature wird in den USA getestet.Bild: shutterstock/watson

Das hat es mit dem ominösen neuen Button auf Instagram auf sich

08.08.2025, 10:1608.08.2025, 11:38
Mehr «Digital»

Wer seine Instagram-App updatet, wird bald einen neuen Button entdecken. Er erscheint nur unter öffentlichen Reels und Posts. Die Social-Media-Plattform von Meta führt damit ein Feature ein, das viele Nutzerinnen und Nutzer bereits von TikTok, Snapchat oder X kennen.

Denn hinter dem Button verbirgt sich eine Repost-Funktion. «Mit Reposts kannst du öffentliche Reels und Feed-Beiträge reposten und so deine Interessen ganz einfach mit deinen Freund*innen teilen», schreibt Meta in einer Mitteilung zur Neuerung.

Instagram führt zwei neue Features ein: Den Repost-Button und eine Karte, auf denen du deinen Freunden und Followern folgen kannst.
So sieht das neue Repost-Feature auf Instagram aus.Bild: meta

Zusätzlich findest du nun alle Beiträge, die deine Freunde und Freundinnen auf Instagram mit «Gefällt mir» markieren, erstellen, reposten oder kommentieren in einem eigenen Tab. Deine eigenen Reposts findest du ebenfalls in einem separaten Tab auf deiner eigenen Profil-Seite.

Wenn du Beiträge repostest, kannst du einen eigenen Text dazu verfassen, schreibt Meta weiter. Aber: «Reposts werden der Person zugeschrieben, die den Originalbeitrag gepostet hat. Als Creator*in bedeutet das, dass dein Content, wenn dieser von jemand anderem repostet wird, den Follower*innen dieser Person empfohlen werden kann, auch wenn diese Menschen dir nicht folgen.»

Standort für Follower freigeben

Ebenfalls neu ist dieses Feature: «Du kannst dich dafür entscheiden, deinen letzten Standort mit ausgewählten Freund*innen zu teilen, und diese Funktion jederzeit deaktivieren. Du kannst auch die Karte öffnen, um zu sehen, was deine Freund*innen und Lieblings-Creator*innen von coolen Plätzen posten.»

Instagram führt zwei neue Features ein: Den Repost-Button und eine Karte, auf denen du deinen Freunden und Followern folgen kannst.
Die Standort-Karte wird vorerst nur in den USA eingeführt und soll später in weiteren Ländern folgen.Bild: meta

Das Teilen des Standortes ist standardmässig deaktiviert. Wenn du das Feature aktivierst, kannst du auswählen, mit wem du deinen Standort teilen möchtest. Und weiter: «Du kannst festlegen, dass dein Standort an bestimmten Orten oder für bestimmte Personen nicht geteilt wird.» Der Standort wird aktualisiert, sobald du die App öffnest.

Dieses Feature wird allerdings zuerst in den USA eingeführt und «bald auch in anderen Ländern verfügbar sein», wie Meta mitteilt. (leo)

Mehr zu Instagram:

Insta-User müssen zahlen – oder Daten preisgeben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Noch mehr Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen
1 / 22
Noch mehr Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen

Beine-Wirrwarr im Hause Klumnitz bild: instagram/heidiklum
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieses Paar zeigt dir, warum du nicht alles, was du auf Instagram siehst, glauben sollst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
USA erhöhen Belohnung für Festnahme Maduros +++ Trump fordert Rücktritt von Intel-Chef
5
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
Meistkommentiert
1
Bayern schreibt Woltemade ab + ManUtd gewinnt das Rennen um Sesko + Lehmann verlässt Juve
2
«Ein Land hat sich verrechnet»: Das sagt die Welt zu den Schweizer Strafzöllen
3
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
4
Wie sich Trump in den Schweizer Köpfen festsetzt
5
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Meistgeteilt
1
Trump will Putin doch treffen, selbst wenn dieser nicht Selenskyj trifft
2
Starmer warnt vor weiterer Eskalation +++ Israel will Gaza-Stadt erobern
3
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
4
Singles in der Schweiz finden ihr Glück über «Berg-Tinder»
5
Das Wichtigste der Zollhammer-PK in 7 Punkten
Die Schweiz will eine eigene Chipfabrik bauen
Ein Konsortium um die ETH Zürich will am Rande der Stadt ein Fabrikationslabor für Chips bauen und dafür bis zu 200 Millionen Franken investieren. Besonders im Fokus: die Rüstungsindustrie.
Die Pläne sind schon relativ weit gediehen. Vorgesehen für das «Chip FabLab» – ein Fabrikationslabor für Chips – ist ein sogenannter Reinraum auf 4000 Quadratmetern. Hier soll eine makellose Werkstattumgebung herrschen. Selbst kleinste Staubverunreinigungen dürfen nicht vorkommen, der Raum muss zu hundert Prozent rein sein, sonst werden die aufwendig produzierten Chips unbrauchbar. Erreicht wird dies mit speziellen Luftfiltersystemen, Temperaturkontrollen, Luftdruck, Feuchtigkeitskontrollen und strengen Verhaltensregeln für das Personal.
Zur Story