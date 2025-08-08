Wer nach einem Update auf Instagram scrollt, findet einen neuen Button vor. Ein weiteres Feature wird in den USA getestet. Bild: shutterstock/watson

Das hat es mit dem ominösen neuen Button auf Instagram auf sich

Wer seine Instagram-App updatet, wird bald einen neuen Button entdecken. Er erscheint nur unter öffentlichen Reels und Posts. Die Social-Media-Plattform von Meta führt damit ein Feature ein, das viele Nutzerinnen und Nutzer bereits von TikTok, Snapchat oder X kennen.

Denn hinter dem Button verbirgt sich eine Repost-Funktion. «Mit Reposts kannst du öffentliche Reels und Feed-Beiträge reposten und so deine Interessen ganz einfach mit deinen Freund*innen teilen», schreibt Meta in einer Mitteilung zur Neuerung.

So sieht das neue Repost-Feature auf Instagram aus. Bild: meta

Zusätzlich findest du nun alle Beiträge, die deine Freunde und Freundinnen auf Instagram mit «Gefällt mir» markieren, erstellen, reposten oder kommentieren in einem eigenen Tab. Deine eigenen Reposts findest du ebenfalls in einem separaten Tab auf deiner eigenen Profil-Seite.

Wenn du Beiträge repostest, kannst du einen eigenen Text dazu verfassen, schreibt Meta weiter. Aber: «Reposts werden der Person zugeschrieben, die den Originalbeitrag gepostet hat. Als Creator*in bedeutet das, dass dein Content, wenn dieser von jemand anderem repostet wird, den Follower*innen dieser Person empfohlen werden kann, auch wenn diese Menschen dir nicht folgen.»

Standort für Follower freigeben

Ebenfalls neu ist dieses Feature: «Du kannst dich dafür entscheiden, deinen letzten Standort mit ausgewählten Freund*innen zu teilen, und diese Funktion jederzeit deaktivieren. Du kannst auch die Karte öffnen, um zu sehen, was deine Freund*innen und Lieblings-Creator*innen von coolen Plätzen posten.»

Die Standort-Karte wird vorerst nur in den USA eingeführt und soll später in weiteren Ländern folgen. Bild: meta

Das Teilen des Standortes ist standardmässig deaktiviert. Wenn du das Feature aktivierst, kannst du auswählen, mit wem du deinen Standort teilen möchtest. Und weiter: «Du kannst festlegen, dass dein Standort an bestimmten Orten oder für bestimmte Personen nicht geteilt wird.» Der Standort wird aktualisiert, sobald du die App öffnest.

Dieses Feature wird allerdings zuerst in den USA eingeführt und «bald auch in anderen Ländern verfügbar sein», wie Meta mitteilt. (leo)