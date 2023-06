Ed Leon Klinger, IT-Unternehmer:

«Vision Pro fühlt sich an wie das Staffel-Finale für Apple. Es vereint alles, was das Unternehmen besonders gut kann – Kameras, Audio, Computer Vision, Batterien usw. – in das ultimative Verbraucherprodukt.



Was jedoch noch fehlt, ist eine revolutionäre KI für Unterhaltungen – eine Siri 2.0. Ich erwarte, dass sie bald eine wichtige Ankündigung in diesem Bereich machen werden.»