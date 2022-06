Musk spricht erstmals mit Twitter-Mitarbeitenden – und droht mit Entlassungen

Allerdings betonte Musk noch einmal seine Ablehnung gegenüber dem Homeoffice, sagte aber, sollte jemand «aussergewöhnlich» sein, könne es wohl erlaubt werden. Er erklärte, an Anzeigen festhalten zu wollen, nur solle sichergestellt werden, dass sie «so unterhaltsam wie möglich» seien. Wann der Deal über die Bühne gehen soll, ist weiter unklar. Viele Mitarbeiter äusserten sich auf dem internen Kommunikationskanal Slack enttäuscht.

Zugleich will Musk, der im April die Twitter-Übernahme für 44 Milliarden Dollar ankündigte, das Wachstum mit weniger Mitarbeitern stemmen. Ein Jobabbau sei seiner Meinung nach von Nöten, sagte der laut Forbes reichste Mann der Welt auf der Videokonferenz. Genau wie ein Sparkurs: «Im Moment übersteigen die Kosten die Einnahmen.» Aber jeder, der für das Unternehmen relevant sei, habe nichts zu befürchten. Ende des vergangenen Jahres zählte Twitter 7'500 Mitarbeiter. Facebook kommt zum Vergleich auf 45'000.

Elon Musk hängt die Latte für Twitter hoch. Bei der ersten Frage-und-Antwort-Runde mit Mitarbeitern des US-Kurznachrichtendienstes gab der Tesla-Chef am Donnerstag das Ziel aus, die Zahl der Nutzer auf mindestens eine Milliarde hochschrauben zu wollen. Aktuell kommt Twitter auf 229 Millionen.

Elon Musk hat erstmals nach seiner Übernahme-Ankündigung mit den Mitarbeitern von Twitter gesprochen. Bei der Frage-Antwort-Runde sinnierte er über die Existenz von Ausserirdischen – und deutete einen Jobabbau in dem Unternehmen an.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Schweiz fällt in der Rangliste der Pressefreiheit aus den Top Ten

Ein Opfer berichtet: So waren die letzten zwei Wochen in seiner Dachwohnung

22 Dinge, die du nur verstehst, wenn du in den 90ern einen Computer genutzt hast

Kein Bier in der Migros: Alk-Verkauf in sämtlichen Genossenschaften abgeschmettert

Profi-Feuerläufer zum Unglück in Wädenswil: «Da wurde grob fahrlässig gehandelt»

So teuer sind iPhones und Co. in Russland im Vergleich zur Schweiz

Adidas liefert nicht mehr nach Russland. Nike, Nintendo, Apple, Microsoft und viele andere internationale Konzerne ebenfalls nicht mehr. Nach dem Exodus stellt sich die Frage, ob die (virtuellen) Regale so leer sind, wie man sich das angesichts der Konzernflucht vorstellt? Und wenn nicht, zu welchen Preisen iPhones und Co. feilgeboten werden.