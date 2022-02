Das jeweils meistverkaufte Auto von 2021 in den europäischen Ländern (vollständige Grafik folgt im Artikel). IMAGIN.studio bild: car industry analysis

Das sind die 100 erfolgreichsten Autos Europas – ein Modell bleibt Seriensieger

Die Chipkrise und der Elektroauto-Boom bringen Europas Automarkt in Bewegung. Das bemerken selbst die Hersteller so mancher Erfolgsmodelle beim Blick auf ihre Absatzzahlen. Hier sind die gefragtesten Modelle 2021.

Markus Abrahamczyk / t-online

Die erfolgreichsten Autos in Europa von 2018 bis 2021

Er hat es noch einmal geschafft: Der VW Golf war letztes Jahr einmal mehr das beliebteste Auto in Europa – aber der Abstand zu den Verfolgern wird immer geringer. Das zeigen neue Zahlen des Beratungsunternehmens Jato.

Vielleicht zum letzten Mal die Nummer 1 in Europa: VW Golf. Bild: EPA

Neu auf Platz 2: Den Peugeot 208 gibt es mit Verbrennungsmotor (Benzin/Diesel) oder Elektromotor. Bild: peugeot

205'408 Neuzulassungen genügten dem VW Golf im vergangenen Jahr zu Platz 1. Das sind heftige 28 Prozent weniger als noch im Jahr 2020. Nicht einmal 10'000 Neuzulassungen trennen den Seriensieger der letzten Jahre noch von den Plätzen 2 und 3, die neu vom Peugeot 208 und dem Dacia Sandero gehalten werden.

Diese Modelle lagen von 2018 bis 2021 in Europa vorn

Der VW Golf ist Seriensieger in Europa, aber wohl nicht mehr lange. Bild: Car Industry Analysis

Auf den folgenden Plätzen: Der Renault Clio, Peugeot 2008 und der Golf-Ableger VW T-Roc mit Absatzzahlen zwischen 196'243 und 186'644 Stück. Die Top 10 ergänzen der Kleinwagen Toyota Yaris, der Opel Corsa sowie der Fiat 500 und der Citroen C3.



Die meistverkauften Modelle von 2021 nach Land

Mehrere Modelle kämpfen um die Auto-Krone in Europa

Während der Golf in vielen europäischen Ländern bis vor Kurzem dominierte, lag er 2021 nur noch in Deutschland an der Verkaufsspitze, wie die folgende Grafik zeigt.

Das jeweils meistverkaufte Auto in den europäischen Ländern In der Schweiz und Norwegen lag 2021 das Tesla Model 3 vorn, in Deutschland der VW Golf. bild: Car Industry Analysis

bild: car industry analysis

Statt Golf-Dominanz gibt es nun ein halbes Dutzend Modelle, die um die Auto-Krone in Europa wetteifern. Insofern ist die (noch) Nummer 1 auch der Verlierer des Auto-Jahres. In Norwegen und der Schweiz beispielsweise ist nun das elektrische Model 3 von Tesla das meistverkaufte Auto.

Der VW Golf ist selbst in Deutschland seit Jahren im Sinkflug. bild: jato

Die 100 meistverkauften Autos in Europa

Diese Modelle lagen 2021 in Europa vorn

Konkurrenz aus dem eigenen Konzern

Die Tage des VW Golf (205'408 Einheiten) an der Spitze der Rangliste sind wohl gezählt: Er erhält Konzern-interne Konkurrenz durch den Kompakt-SUV T-Roc (186'644 Einheiten) und den elektrischen ID.3 (69'206 Einheiten), der 2021 bereits das drittmeistverkaufte Elektroauto in Europa war (in der Schweiz die Nummer 2 bei den Elektroautos).

VW ID.3: Der Golf für das Elektrozeitalter 1 / 12 VW ID.3: Der Golf für das Elektrozeitalter quelle: vw

Tesla Model 3 legt trotz Chipkrise zu

Als einzige Modelle der teuren deutschen Marken mit noch nennenswerten Stückzahlen stehen die Mercedes A-Klasse (117'233 Einheiten) und der BMW 3er (116'250 Einheiten) auf den Plätzen 24 und 25 – weit hinter dem Tesla Model 3 auf Platz 17 (141'429 Einheiten). Mit einem Plus von 64 Prozent schaffte der Einstiegs-Tesla den grössten Zuwachs im Ranking.

Das Marken-Ranking: VW dominiert, Tesla (noch) weit abgeschlagen

In der Hitparade der Auto-Marken kam Tesla 2021 auf Platz 21 in Europa.



Diese Marken lagen 2021 in Europa vorn

VW ist natürlich weit mehr als nur der Golf. Und das zeigt sich beim Blick aufs Marken-Ranking. Hier liegt Wolfsburg mit 1,27 Millionen Neuwagen klar vorn – mit etwa doppelt so vielen Einheiten wie Peugeot (727'973 Einheiten) und Toyota (706'056 Einheiten) auf den Plätzen 2 und 3. Dahinter folgen BMW, Renault, Mercedes, Audi (VW-Konzern), Skoda (VW-Konzern), Ford und Hyundai.



Mit Seat auf Platz 16, Porsche auf Platz 25 und Cupra auf Platz 26 finden sich insgesamt sechs Volkswagen-Marken in den Top 30, davon drei in den Top 10.



(t-online/oli)