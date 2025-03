Russland manipuliert westliche Chatbots für seine Propaganda

Das Prawda-Netzwerk wurde im April 2022 nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gegründet und seither stetig erweitert. Inzwischen deckt es laut NewsGuard 49 Länder und Dutzende Sprachen ab. Prawda produziert keine eigenen Inhalte, sondern verwendet Artikel von russischen Staatsmedien oder kremltreuen Influencern, die das Netzwerk über Plattformen wie X, Telegram und Bluesky millionenfach weiter verbreitet. In einer Falschmeldung wird zum Beispiel behauptet, die USA würden geheime Biowaffenlabors in der Ukraine betreiben.

«Eine riesige Menge russischer Propaganda – 3'600'000 Artikel im Jahr 2024 – sind nun in den Ergebnissen westlicher KI-Systeme enthalten und infizieren deren Antworten mit falschen Behauptungen und Propaganda», schreiben die NewsGuard-Forscherinnen McKenzie Sadeghi und Isis Blachez in einem Bericht.

Tesla: Hat Musks Unternehmen Kanada um 28 Millionen Euro betrogen?

Vier Tesla-Autohäuser sollen in drei Tagen 8'200 Autos verkauft und 28 Millionen Euro Fördergeld eingestrichen haben. Das sorgt für Misstrauen.

Verdächtige Verkaufszahlen in einzelnen Tesla-Autohäusern haben dem E-Autobauer kurzfristige Millioneneinnahmen beschert. Doch die Zahlen haben auch Zweifel geweckt. So soll Tesla innerhalb von drei Tagen 8'653 Elektroautos in vier kanadischen Filialen verkauft haben. Dafür hat das Unternehmen von Milliardär Elon Musks umgerechnet etwa 28 Millionen Euro an staatlichen Subventionen erhalten.