In den Dokumenten findet sich auch ein vertraulicher Zeitplan bis 2030 (PDF), wann welche neuen Xbox-Produkte erscheinen sollen. So plant Microsoft anscheinend für 2028 mit einer neuen Xbox-Generation , bei der «Cloud Hybrid Games» im Fokus stehen könnten.

Der neue Controller soll noch vor dem Konsolen-Redesign vorgestellt werden. In der Beschreibung erwähnt Microsoft einen Beschleunigungsmesser, präzises haptisches Feedback, Bluetooth 5.2 und direkte Cloud-Unterstützung. Analog-Sticks und Buttons sollen leiser und für eine längere Lebensdauer ausgelegt sein. Die Batterien sind weiter austauschbar und der Controller wird beim Hochheben automatisch aktiviert.

Codename Sebile: Auch der neue Xbox-Controller taucht in den Gerichtsdokumenten «FTC gegen Microsoft» auf.

Codename Sebile: Auch der neue Xbox-Controller taucht in den Gerichtsdokumenten «FTC gegen Microsoft» auf. bild: FTC v. Microsoft

Die neue Version soll dank effizienteren Chips weniger Energie verbrauchen und erhält mit Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 zukunftssichere Funk-Standards. Der Preis soll in den USA unverändert bei 499 Dollar bleiben.

Microsoft plant demnach seine aktuelle Xbox-Konsole im Herbst 2024 mit einem neuen, abgerundeten Design und neuen Funktionen aufzufrischen. Intern läuft das Projekt unter dem Namen Brooklin. Die überarbeitete Konsole kommt laut geleakten Dokumenten ohne Disc-Laufwerk. Eine Xbox Series X mit Laufwerk dürfte aber wohl parallel weiter angeboten werden. Die internen Microsoft-Dokumente zeigen, dass die aufgefrischte Konsole über 2 TB Speicherplatz (statt bisher 1 TB), einen USB-C-Anschluss an der Vorderseite und einen «völlig neuen, immersiven Controller» verfügt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ein Abend full of Fetisch, Achselhaaren und Wokeness

Wenn du heute wirklich was zu lachen haben willst, schau diese 22 Fails!

Warum die EU gegen chinesische E-Autos vorgehen will und einen Handelskrieg riskiert

So viel Geld braucht man, um sorglos glücklich zu sein

Ich bin für zwei Wochen auf das neue Fairphone 5 umgestiegen und das kam dabei raus

Das nachhaltigste und am einfachsten zu reparierende Smartphone soll bis 2033 Software-Updates erhalten. Ob das neue Fairphone 5 nicht nur fair und langlebig, sondern auch gut ist, verrät unser Test.



Das Fairphone 5 ist ab sofort verfügbar. Der Testbericht pünktlich zum Verkaufsstart hing allerdings am seidenen Faden: Statt bei watson landete das Testgerät aus Holland versehentlich bei einer Firma namens Watson Marlow. Nach einigem Hin und Her konnte ich das Fairphone 5 doch noch kurz vor meinen Ferien im schönen Glarnerland in Empfang nehmen und ausgiebig testen.