ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
People

La Suissesse Bianca Sissing fait sensation à Germany's Next Topmodel

Bianca Sissing
Bianca Sissing a été couronnée Miss Suisse en 2003.Image: instagram / biancasissing

Cette ancienne Miss Suisse a tapé dans l'œil de Heidi Klum

Vingt-trois ans après son sacre, Bianca Sissing a surpris tout le monde en apparaissant au casting de «Germany's Next Topmodel». À 47 ans, l'ex-reine de beauté prouve que la mode n'a plus d'âge.
13.02.2026, 21:1713.02.2026, 21:17

Le rendez-vous est une institution outre-Sarine: chaque année, l'émission Germany's Next Topmodel (GNTM pour les intimes) passionne des millions de téléspectateurs sur la chaîne ProSieben. Imaginez une sorte de camp d'entraînement géant pour mannequins, dirigé d'une main de fer par la star mondiale Heidi Klum.

Gisele Bündchen fait du tourisme en Suisse

Ce jeudi, lors de la première soirée dédiée aux femmes, une candidate bien connue des Suisses a fait une entrée remarquée: Bianca Sissing.

Bianca Sissing, Miss Switzerland during her presentation with traditional costume, Quito, Ecuador, Tuesday, May 25, 2004. The contestants will be participating in the Miss Universe beauty pageant on J ...
Bianca Sissing en 2004.Image: AP

À 47 ans, celle qui fut Miss Suisse 2003 ne vient pas pour faire de la figuration. Elle s'est inscrite dans la catégorie «best-ager», ces modèles seniors qui cassent les codes de l'industrie. Et elle n'a pas fait les choses à moitié: pour convaincre le jury, elle s'est présentée en mini-jupe et top à paillettes.

Face à Heidi Klum et au célèbre couturier Jean-Paul Gaultier, la Lucernoise a lancé un message clair:

«Même avec l'âge, on a le droit d'être sexy»

Un argument qui a fait mouche auprès du créateur français et de la jurée allemande, qui l'ont immédiatement envoyée à l'étape suivante.

Aujourd'hui loin des podiums, Bianca Sissing mène une vie paisible à Lucerne où elle dirige son propre studio de yoga et de méditation. Mais l'appel des projecteurs semble avoir été le plus fort.

Qui est cette Suissesse et petite amie présumée d'Orlando Bloom?

Le Tessin aussi à l'honneur

Bianca n'est pas la seule Suissesse à vouloir bousculer les standards de beauté. Ursula, une Tessinoise de 54 ans originaire d'Ascona, participe elle aussi à l'aventure. Avec sa longue crinière grise, elle porte un message fort: «Autrefois, après 50 ans, tout était fini. Les temps ont changé!»

Le pari est réussi pour nos deux représentantes helvétiques qui ont toutes deux décroché leur ticket pour la suite de la compétition. Reste à savoir si l'une d'entre elles parviendra à atteindre la grande finale à Berlin.

(kek)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les fesses à strass sont de retour
Les fesses à strass sont de retour
de Margaux Habert
Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
1
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
de Fred Valet
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Seedance 2.0: l'IA de Bytedance fait de l'ombre à Google et OpenAi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Brad Pitt retrouve Quentin Tarantino pour la suite de ce film culte
Netflix dévoile les premières images de The Adventures of Cliff Booth, la suite de Once Upon a Time… in Hollywood. Le long-métrage est réalisé par David Fincher et écrit par Quentin Tarantino.
Le Super Bowl aura ravi les fans de football américain et du chanteur Bad Bunny, mais aussi les cinéphiles amateurs de Quentin Tarantino. Netflix a profité de l’événement pour dévoiler les premières images de The Adventures of Cliff Booth, la suite du film culte et oscarisé Once Upon a Time… in Hollywood, réalisé par Quentin Tarantino et sorti en 2019.
L’article