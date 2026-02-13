Bianca Sissing a été couronnée Miss Suisse en 2003. Image: instagram / biancasissing

Cette ancienne Miss Suisse a tapé dans l'œil de Heidi Klum

Vingt-trois ans après son sacre, Bianca Sissing a surpris tout le monde en apparaissant au casting de «Germany's Next Topmodel». À 47 ans, l'ex-reine de beauté prouve que la mode n'a plus d'âge.

Le rendez-vous est une institution outre-Sarine: chaque année, l'émission Germany's Next Topmodel (GNTM pour les intimes) passionne des millions de téléspectateurs sur la chaîne ProSieben. Imaginez une sorte de camp d'entraînement géant pour mannequins, dirigé d'une main de fer par la star mondiale Heidi Klum.

Ce jeudi, lors de la première soirée dédiée aux femmes, une candidate bien connue des Suisses a fait une entrée remarquée: Bianca Sissing.

Bianca Sissing en 2004. Image: AP

À 47 ans, celle qui fut Miss Suisse 2003 ne vient pas pour faire de la figuration. Elle s'est inscrite dans la catégorie «best-ager», ces modèles seniors qui cassent les codes de l'industrie. Et elle n'a pas fait les choses à moitié: pour convaincre le jury, elle s'est présentée en mini-jupe et top à paillettes.

Face à Heidi Klum et au célèbre couturier Jean-Paul Gaultier, la Lucernoise a lancé un message clair:

«Même avec l'âge, on a le droit d'être sexy»

Un argument qui a fait mouche auprès du créateur français et de la jurée allemande, qui l'ont immédiatement envoyée à l'étape suivante.

Aujourd'hui loin des podiums, Bianca Sissing mène une vie paisible à Lucerne où elle dirige son propre studio de yoga et de méditation. Mais l'appel des projecteurs semble avoir été le plus fort.

Le Tessin aussi à l'honneur

Bianca n'est pas la seule Suissesse à vouloir bousculer les standards de beauté. Ursula, une Tessinoise de 54 ans originaire d'Ascona, participe elle aussi à l'aventure. Avec sa longue crinière grise, elle porte un message fort: «Autrefois, après 50 ans, tout était fini. Les temps ont changé!»

Le pari est réussi pour nos deux représentantes helvétiques qui ont toutes deux décroché leur ticket pour la suite de la compétition. Reste à savoir si l'une d'entre elles parviendra à atteindre la grande finale à Berlin.

