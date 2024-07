Qui est l'humain derrière l'écrivain et sénateur de l'Ohio, qui pourrait devenir le second homme le plus important des Etats-Unis? Peu d'informations personnelles ont filtré sur JD Vance. watson/getty

JD Vance, le très secret nouveau bras droit de Trump

Bien qu'il campe le devant de la scène publique depuis 2016, peu d'informations personnelles ont filtré sur le colistier de Donald Trump, JD Vance. Rien sur d'éventuelles frasques de jeunesse, vices cachés ou passion secrète pour la pêche à la mouche. Voici les quelques anecdotes que nous avons réussi à glaner dans les profondeurs des internets, sur l'homme qui sera potentiellement vice-président des Etats-Unis.

Plus de «International»

On sait que le snack nocturne de Barack Obama à la Maison-Blanche consistait en sept amandes (vous avez bien lu: ni six amandes ni huit). Il est également connu que son successeur, Donald Trump, avait fait installer un bouton spécial «Coca-Cola» dans le bureau ovale. Ou encore que Joe Biden ne lésine jamais sur une boule de sa crème glacée préférée, saveur «pépites de menthe» - même s'il lui arrive d'avoir un trou de mémoire.

En ce qui concerne le futur potentiel vice-président JD Vance, en revanche, aucune de ces menues infos aussi croustillantes qu'anecdotiques n'est jamais sortie. Aucune. Pas faute pour les médias d'avoir passé sa vie à la loupe, depuis que le sénateur de l'Ohio est officiellement colistier de Trump pour l'élection de 2024.

Une vie pourtant bien documentée

Si vous souhaitez des renseignements sérieux, pas de problème. De sa vie conjugale idyllique à son CV foisonnant, en passant par ses prises de position politiques et idéologiques, avec un détour par son best-seller autobiographique et son brusque revirement vis-à-vis de Donald Trump: tout cela est bien documenté. Rien, en revanche, sur une éventuelle passion démesurée pour les milk-shakes à la fraise, l'aviron ou le cerf-volant.

Ses mémoires, Hillbilly Elegy, nous fournissent toutefois un paquet d'indications sur son enfance et sa famille tourmentée. James Donald Bowman, de son vrai nom, est né à Middletown, une petite ville industrielle de l'Ohio. Son père a quitté le nid quand il avait six ans.

«La période la plus triste que j’aie jamais ressentie»

Il a entretenu des relations tout aussi peu cordiales avec sa mère, une alcoolique accro aux analgésiques maintes fois divorcée, qui a menacé de le tuer quand il avait 12 ans.

On connait aussi largement l'influence de ses grands-parents, Mamaw et Papaw, le couple de démocrates syndiqués qui l'a élevé. «Sans aucun doute ni réserve, les meilleures choses qui me soient jamais arrivées», décrit JD Vance. Les trois dernières années que le jeune homme a passées sous l'aile de Mamaw l'ont d'ailleurs complètement transformé.

JD Vance et Mamaw, décédée en 2005.

Quoi de plus normal, venu d'une petite bonne dame qui tenait sa maison d'une main de fer, en menaçant de flinguer quiconque ne respectait pas ses règles. (Une possibilité tout à fait concrète, étant donné que Mamaw possédait pas moins de 19 armes chargées chez elle, planquées un peu partout à mesure qu'elle perdait en mobilité.) Sans oublier ses fanfaronnades pour avoir tiré sur un homme qui essayait de voler la vache de sa famille, dans le Kentucky, quand elle avait «environ douze ans».

Reste que, grâce à cette grand-maman peu ordinaire, JD Vance a perdu tout intérêt pour la drogue et les bêtises. L'adolescent se mue en élève assidu, passe ses examens et se découvre un amour pour l'apprentissage et l'exploration.

D'où un autre évènement marquant: son arrivée à Yale. Nombre des anciens étudiants ont livré aux médias leurs souvenirs de ces années charnières, durant lesquelles cet élève «chaleureux», «aimable», bourré d'autodérision et «charismatique» a rédigé son livre à succès, s'est forgé une bonne partie de ses convictions sur le monde et a rencontré sa future femme, Usha. Très discret, le couple s'est marié en 2014 et partage trois enfants - Ewan, Vivek et Mirabel. Oui, comme le fruit.

Parmi les témoignages marquants de ses anciens copains d'université, citons celui de Sofia Nelson, transgenre. L'intéressée a raconté au New York Times comment, lorsqu'on lui a détecté un cancer du sein, son ami lui a concocté des pâtisseries maison pour lui remonter le moral. Depuis qu'il a soutenu un projet de loi de l'Arkansas s'opposant aux soins aux personnes transgenres pour les mineurs, en 2021, ils ont perdu contact.

JD Vance et sa femme, Usha, faisaient partie du même groupe d'étudiants à la faculté de droit de Yale. Le couple est resté très discret.

Au-delà de ces menus détails, même si JD Vance est un personnage public depuis près de dix ans, l'humain derrière l'homme politique et de lettres est un mystère. Difficile de le surprendre avec d'autres mots à la bouche que «lutte des classes», «décadence de l'Amérique» ou «élites corrompues».

Peu de détails personnels

Alors quoi? Des passions? Des goûts particuliers? Le sport, peut-être? Son passage par les Marines lui aurait laissé le goût de l'effort physique, même s'il a laissé une réputation de piètre joueur de football à l'université. Il a préféré s'investir dans l'organisation des tournois.

«Ceux qui me connaissent comprennent que je suis un peu potelé et très lent. Si je peux jouer au flag football, vous le pouvez aussi» JD Vance, sur le Wall , un groupe de discussion de Yale, en 2012.

Depuis, JD Vance s'est perfectionné dans d'autres disciplines. La légende raconte que Donald Trump aurait été soufflé par le «magnifique» swing de golf de ce «beau fils de pute», lors de leur première rencontre.

Quid de la bouffe? Un faible pour le poulet frit ou le cornbread de ses Appalaches d'origine? Encore une fois, on ne sait pas trop. Il n'a jamais confié ses préférences culinaires en interview.

On ne fait que spéculer, mais JD Vance doit aimer le bacon, comme sur ce clip de campagne pour le poste de sénateur dans l'Ohio aux côtés de sa fille, Mirabel. capture d'écran: youtube

Toutefois, si l'on se fie à son comité d’action politique, JD Vance for Senate, le sénateur de l’Ohio adore les steakhouses. Bien que les rapports financiers de campagne indiquent que l'équipe a dépensé assez peu dans les établissements de Washington, les restaurants de grillades arrivent en tête de la liste des dépenses de restauration et de nourriture.

Alors quoi? La musique, peut-être? Si, adolescent, il a écrit avoir adoré Black Sabbath, Eric Clapton et Led Zeppelin, le retour de son père biologique, profondément religieux, dans sa vie, a changé ça. «Quand nous nous sommes revus, il m’a clairement fait comprendre qu’il n’appréciait pas mes goûts en matière de rock classique, en particulier Led Zeppelin. Il m’a juste conseillé d’écouter du rock chrétien à la place.»

Ah, la religion! Voilà une passion notable. JD Vance a été baptisé et confirmé dans l’Eglise catholique en 2019. L’aboutissement d’un long parcours spirituel pour l'écrivain, qui a passé plusieurs années à étudier et à se rapprocher de la foi catholique.

A défaut, un physique très commenté

A défaut d'anecdotes croustillantes sur le potentiel futur vice-président, son physique est devenu une source intarissable de commentaires sur les réseaux sociaux. A commencer par sa barbe qui, selon la rumeur, a bien failli lui coûter la vice-présidence («Trump est un homme bien rasé. Il n’aime tout simplement pas les poils sur le visage», a déclaré un confident de Trump à The Bulwark, peu avant l'annonce du colistier).

Pourtant, JD Vance aurait précisément commencé à porter la barbe pour avoir l'air plus mature et moins juvénile. Imberbe par le passé, il a souvent été raillé pour avoir l'air d'un «gros bébé» ou, mieux encore, d'un «enfant gâté de l'école primaire de tous les films du début des années 2000».

«Et regardez-le SANS la barbe. Les burqas et les barbes sont bonnes pour certaines personnes»

Ann Coulter, sur La commentatrice conservatriceAnn Coulter, sur X , le 11 juillet dernier.

On vous laisse en juger. capture d'écran: ted

Autre sujet de débat? Le candidat républicain à la vice-présidence porterait du maquillage. Face à son regard électrisant et cette rangée de cils luxuriants, de nombreux utilisateurs ont émis l'idée que JD Vance porterait de l'eye-liner. Une rumeur à laquelle l'individu n'a évidemment pas répondu - préférant cultiver, peut-être, le mystère jusqu'au bout.