Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche le monde à aider Kiev à triompher du «mal russe», alors que le bilan d'une attaque de drone sur la ville portuaire d'Odessa s'est alourdi à douze morts.



La frappe sur un immeuble d'habitation de la ville, tôt samedi matin, a partiellement détruit plusieurs étages.



L'attaque a notamment tué cinq enfants, dont deux bébés de moins d'un an, selon les déclarations de M. Zelensky et du gouverneur de la région.



«Marc: qui n'avait même pas encore trois ans; Elizaveta: huit mois; et Timothée: quatre mois», a énuméré le président Zelensky sur Telegram. «Les enfants ukrainiens sont les cibles militaires de la Russie», a-t-il dénoncé.



Plus tôt dimanche, le gouverneur régional, Oleg Kiper, avait indiqué qu'une femme avait été retrouvée et son bébé «à côté», portant alors le bilan de l'attaque russe à dix morts.



Dimanche soir, plus de 36 heures après l'attentat, les sauveteurs continuaient à fouiller les décombres, bien que M. Zelensky ait indiqué que les opérations de recherche et de sauvetage avaient été interrompues.



Samedi, Volodymyr Zelensky avait fustigé dans son allocution quotidienne la «terreur» russe qui «vise exclusivement à détruire des vies, à intimider».