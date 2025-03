La Chine et la Russie ont recours à un «arsenal digital massif» pour s'ingérer et manipuler les démocraties occidentales, a averti mardi l'Union européenne. L'an dernier, plus de 80 pays et 200 organisations ont été ciblés.



«La manipulation et l'interférence des informations constituent une menace majeure pour la sécurité de l'UE», a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, dans un rapport. «Nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir que tout cela a sur nous, ni les intentions de leurs auteurs», a-t-elle ajouté.

Image: ats

Dans son dernier rapport annuel sur le sujet, l'UE indique que l'année dernière, elle a identifié des attaques de désinformation contre plus de 80 pays et plus de 200 organisations. La guerre en Ukraine reste une cible majeure pour la Russie, mais des événements tels que les Jeux olympiques de Paris, les élections en Moldavie et les manifestations d'agriculteurs en Allemagne étaient également dans le collimateur.