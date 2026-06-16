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Une bagarre éclate à Times Square entre Algériens et Argentins

Vidéo: watson

Ca a chauffé entre supporters algériens et argentins

Peu avant le match Argentine-Algérie prévu cette nuit, des supporters des deux sélections se sont affrontés à Times Square, à New York, nécessitant l’intervention de la police.
16.06.2026, 10:4016.06.2026, 10:40

A la veille du choc Argentine-Algérie, prévu cette nuit à l'Arrowhead Stadium de Kansas City, c'est à des centaines de kilomètres de là, en plein cœur de New York, à Times Square, que les deux camps se sont affrontés dans une ambiance moins festive.

Lundi soir, supporters argentins et algériens se sont retrouvés sur la mythique place new-yorkaise. Chants, fumigènes, drapeaux: la fête battait son plein, partagée aussi par des Français et des Sénégalais venus de leur côté soutenir leurs couleurs avant leurs propres matches, rapporte TSA.

De la fête à la bagarre en un instant

Mais l'ambiance a fini par déraper. Doigts d'honneur et insultes échangés ont précédé une bagarre générale qui a nécessité l'intervention de la police pour séparer les groupes. La scène a été filmée par de nombreuses personnes présentes. Plusieurs interpellations ont eu lieu, sans qu'un bilan précis ne soit pour l'heure communiqué.

La vidéo 👇

Vidéo: watson

Mais alors, pourquoi New York alors que le match se joue à Kansas City? Car depuis le début du Mondial, Times Square s'est imposée comme le point de ralliement informel des supporters de toutes les nations, qu'elles jouent à proximité ou non. Les Bleus y ont organisé leur propre rassemblement avant la rencontre France-Sénégal, tout comme les Brésiliens avant leur entrée en lice face au Maroc.

Kylian Mbappé a craqué

Côté argentin, ce type de rassemblement porte même un nom: le «banderazo», une tradition consistant à se réunir entre supporters pour chanter et agiter les drapeaux la veille des matches de l'Albiceleste.

De quoi mettre une pression supplémentaire sur ce match du groupe J, déjà tendu après la polémique provoquée par des médias argentins ayant critiqué le côté provocateur du milieu offensif algérien Ibrahim Maza, après que celui-ci ait dit: «Nous allons battre Messi, inch’Allah», souligne Footmercato. (ysc)

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